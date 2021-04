VIERNES, 2 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 330,609 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 2 de abril. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5,636 fallecimientos por covid-19 y 323,203 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 1,175,597 dosis de la vacuna covid-19.

• El requisito de usar máscaras en público cuando el distanciamiento social no puede ser posible terminó esta semana, anunció el gobernador Asa Hutchinson el 30 de marzo. El gobernador Hutchinson citó la disminución del número de casos y las hospitalizaciones en todo el estado como la razón del fin del mandato, incluso cuando los expertos nacionales advierten de una posible cuarta oleada. El gobernador agregó que, aunque no se requiere usar el cubre bocas, alienta a los habitantes de Arkansas a usarlas.

• Cualquier persona en Arkansas de 16 años o mayores es elegible para recibir la vacuna covid-19, dijo Hutchinson el 30 de marzo. Los residentes de Arkansas que quieran la vacuna pueden llamar al 1-800-985-6030 para programar sus citas o visitar el sitio web del Departamento de Salud de Arkansas para mayores informes.

• A medida que finaliza el mandato de las máscaras, el gobernador Hutchinson dijo que el 30 de marzo las empresas, los distritos escolares y los proveedores de atención médica deben tomar sus propias decisiones sobre si requieren o no máscaras. Las ciudades también pueden instituir ordenanzas locales que requieran máscaras. Una lista de distritos escolares y ciudades que requieren máscaras está disponible aquí.

• Un panel legislativo aprobó el 29 de marzo la solicitud del gobernador de extender la emergencia de salud pública de Arkansas. Aunque las directivas de salud pública han expirado, el gobernador dijo que la extensión era necesaria para alentar a los habitantes de Arkansas a recibir las vacunas covid-19 y permitir que los residentes de bajos ingresos califiquen para ciertos beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria del gobierno federal.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/02/friday-april-2-five-things-know-about-covid-19-ark/