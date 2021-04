Bankruptcy Watch

ASH FLAT Nichole and Jeremy Kellems, 120 Herron Road, March 26, 2021, Chapter 7.

BEEBE Joy Lynn Henneinke, 104 Abington Drive, March 25, 2021, Chapter 7.

BELLA VISTA Alicia Bryant Gordon, 17 Dulverton Drive, March 30, 2021, Chapter 7.

BENTONVILLE James W. and Dannette M. Fountain Sr., 3402 S.W. Landau Court, Apt. 1, March 26, 2021, Chapter 7.

BLYTHEVILLE Takindra Desha Anderson, 5467 Apricot, March 25, 2021, Chapter 7.

BRYANT Michael J. Patterson, 1301 Miller Place, March 29, 2021, Chapter 7.

CABOT Carol S. Randall, 507 S. Lincoln, March 29, 2021, Chapter 7.

Daniel and Danielle Holliday (fka Danielle L. Spradling, Danielle L. Covington, Danielle Spradling), 31 Shady Lane, March 26, 2021, Chapter 13.

CAMDEN Paul Albert Abeyta Jr., 233 County Road 406, March 25, 2021, Chapter 13.

CARLISLE Wesley Morris and Rebecca Ann Miller (fka Rebecca Ann Cox), 4156 U.S. 70 East, March 30, 2021, Chapter 7.

CENTERTON George Robert Goodwin, P.O. Box 73, March 26, 2021, Chapter 7.

CLARKSVILLE Cecelia Van Gatling, 39 White Drive, March 24, 2021, Chapter 13.

CLINTON Monica Rolen, 2527 U.S. 65 South, March 24, 2021, Chapter 7.

CONWAY David Paul and Sandra Jean Westbrook, 2211 Independence Ave., March 29, 2021, Chapter 13.

I'eshah Shanta Blanchard (aka Ieshah Blanchard; fka I'esha McKinney), 304-B Mildred St., March 26, 2021, Chapter 7.

Patrick F. Jamerson, 4915 Weston Park Drive, March 30, 2021, Chapter 13.

Zellie W. Barnwell, 525 Pea Ridge St., March 29, 2021, Chapter 7.

COTTON PLANT Arthur L. and Earnestine Crenshaw, 507 E. Lynch St., March 25, 2021, Chapter 13.

EL DORADO Dale Raymond and Angela Reed Reynolds (aka Dale Raymond Reynolds Jr.; aka Angela Kristen Reed, dba Angela Kristen Miller, Angela Miller, Angela Outlaw), P.O. Box 11433, March 24, 2021, Chapter 13.

Richard Allen Fitzgerald, 683 Rhodes Chapel Road, March 25, 2021, Chapter 7.

FARMINGTON Shawn Lee Whorton, 299 Sundown Drive, March 29, 2021, Chapter 7.

FAYETTEVILLE Daniel D. and Angela J. Smith, 4651 W. Franciscan Trail, March 24, 2021, Chapter 7.

Elizabeth M. Hamilton (aka Elizabeth M. Roberts), 10932 Rocky Creek Road, March 26, 2021, Chapter 13.

John R. Watkins, P.O. Box 10672, March 24, 2021, Chapter 7.

FORT SMITH Brian Keith and Tammy Louise Landry (fka Tammy Louise Dobbins, Tammy Louise Crowden, Tammy Louise Snow, Tammy Louise Wise), 2920 Blair Ave., March 26, 2021, Chapter 7.

Kevin Shane Coryell (dba Absolute Roofing Solutions), 12424 Norwich St., March 29, 2021, Chapter 13.

Lanita Clardy, 1320 N. Albert Pike, Apt. D, March 24, 2021, Chapter 7.

Lona M. Jenkins, 3616 S. 16th St., March 29, 2021, Chapter 7.

Rattana Chokbengboun, 5302 Johnson St., March 29, 2021, Chapter 7.

GREENWOOD Jeremy R. and Michelle L. Vowell (dba Bulldog Diner), 3709 Evans Road, March 30, 2021, Chapter 7.

GURDON Patricia Jones (aka Patricia Marsh), 508 Briarwood Drive, March 26, 2021, Chapter 13.

HARDY Matthew Wayne and Halyn Jo Everett, 128 Wildwood Drive, March 29, 2021, Chapter 7.

HARRISBURG Andrew Kyle and Brittany Amber Norris, 704 S. Main, March 24, 2021, Chapter 7.

HEBER SPRINGS John W. and Tifney R. Gaines, 108 Mud Cat Road, March 24, 2021, Chapter 13.

HOPE Brenda Brown, 1104 Hilltop Drive, March 24, 2021, Chapter 13.

Gregory L. Brown, 709 Glenn St., March 24, 2021, Chapter 13.

HOT SPRINGS Angela K. House, 182 Cassidy Way, March 25, 2021, Chapter 7.

Austin Tilmon Meeks, 335 Sears Hollow Trail, March 24, 2021, Chapter 7.

James Eldon Hemund Jr., 116 Wintergreen Court, March 29, 2021, Chapter 13.

Jason Matthew Sasser (dba Lakeside Power Washing), 1827 Spring St., March 26, 2021, Chapter 13.

Renea C. Honorable, 601 Higdon Ferry Road, No. 248, March 30, 2021, Chapter 7.

JACKSONVILLE Gregory H. Glassco III., 5 Ridgevale Road, March 26, 2021, Chapter 7.

Jennifer Blanche Garrett (fka Jennifer Zilkey), 3990 Ark. 294, March 29, 2021, Chapter 7.

LaTasha Piggee, 950 Military Road, Apt. 622, March 29, 2021, Chapter 13.

Michael S. Stephens, 7321 Grace St., March 29, 2021, Chapter 7.

Robyn L. Smith (aka Robyn L. Roby), 516 Smart St., March 26, 2021, Chapter 13.

JOINER Dorothy J. Brown, 6718 S. County Road 103, Lt 2, March 26, 2021, Chapter 13.

JONESBORO Loretta Louise Rohner, P.O. Box 735, March 30, 2021, Chapter 7.

Tiffney Skeen, 1500 Heningway Circle, March 26, 2021, Chapter 7.

JUNCTION CITY Ryne Daniel Sweet, 338 Sweet Road, March 30, 2021, Chapter 7.

LAMAR J. Alex Hughes (aka Alex Hughes, J. Alex Cameron Hughes), 369 County Road 3690, March 26, 2021, Chapter 13.

LAVACA Ellen Mae Barber, 304 Nancy Lane, March 25, 2021, Chapter 13.

LITTLE ROCK Ambrose Marvel, 21617 North Mill Road, March 26, 2021, Chapter 7.

Angelia Clary, 14 Rosemoor Circle, March 26, 2021, Chapter 7.

Billy Lee, 1821 Allis St., March 25, 2021, Chapter 7.

Dwayne K. Haley, 4200 Faulkner Road, March 29, 2021, Chapter 7.

Jennifer Edwards (fka Jennifer Shockey, Jennifer Cooper, Jennifer McCants), 2420 Riverfront Drive, Apt. 913, March 25, 2021, Chapter 13.

Justin M. and Marla Isaac, 1824 Arabian Lane, March 29, 2021, Chapter 7.

Michelle M. Brooks (fka Michelle Kelly), P.O. Box 241202, March 26, 2021, Chapter 7.

Nichole Bennett, 6402 Tracy Ave., March 24, 2021, Chapter 13.

Tomeka L. Townsend, 41 Villa Vista Loop, March 29, 2021, Chapter 7.

Tonoka M. Batts, 44 S. Wakefield Drive, March 24, 2021, Chapter 13.

Vallabhai Bandrapalli, 137 Holland Lane, March 30, 2021, Chapter 13.

Whitney M. Cunningham, 2218 S. Pine St., March 24, 2021, Chapter 7.

MABELVALE Clifton R. Davis, P.O. Box 904, March 29, 2021, Chapter 7.

Joshua P. and Stephanie T. Arras (aka Stephanie T. Sisco), 10228 W. Fairview Road, March 24, 2021, Chapter 13.

Sheree D. Williams, 14500 Joan Drive, March 25, 2021, Chapter 13.

Wesley Shue, 17015 Linda Acres Lane, March 30, 2021, Chapter 7.

MALVERN Ayondela Morgan, 1224 Locust St., March 29, 2021, Chapter 13.

MANSFIELD Martin R. Morris and Angie K. Weaver (aka Angie Morris), 1311 Railway Drive, March 29, 2021, Chapter 7.

MAUMELLE Pamela Fuller, 100 Edgewood Drive, Apt. 2511, March 29, 2021, Chapter 13.

MCNEIL Patsy Marie Jones, P.O. Box 105, March 25, 2021, Chapter 7.

MOUNT IDA John Kyle Bates, 38 Wedge Drive, March 24, 2021, Chapter 7.

MOUNT VERNON Eric Clayton and Kirista Jade Hodge, 590 Manning, March 26, 2021, Chapter 7.

MOUNTAIN HOME David C. and Virginia A. Cones, 1405 Post Oak Road, March 25, 2021, Chapter 7.

MOUNTAINBURG Thomas J. and Cynthia A. Marchessault (aka C. A. Marchessault), 11333 N. U.S. 71, March 24, 2021, Chapter 7.

MURFREESBORO William Joseph and LaDonna Sue Knighten (aka LaDonna Pinson), 815 Third Ave., March 30, 2021, Chapter 13.

NEWPORT Jimmy Carl Phillips, 612 Josephine St., March 26, 2021, Chapter 7.

NORTH LITTLE ROCK Carolyn S. Sullivan, 5304 Jelce Road, March 24, 2021, Chapter 13.

Jalessa Easter, 5 Mission Road, March 29, 2021, Chapter 7.

Patricia Helen LeBlanc, 6205 Blackhawk Drive, March 25, 2021, Chapter 7.

Shamar Spikes and Shameika T. Reams (aka Shameika T. Spikes), 5505 Ridgewood Lane, March 24, 2021, Chapter 13.

OZARK DeeAnn Abarca, 737 S. Ark. 23, March 29, 2021, Chapter 7.

PARAGOULD Jacob Lee and Kelley Dawn Randleman, 4403 Glen Echo Drive, March 24, 2021, Chapter 13.

Kandice Dawn Campbell (fka Kandice Dawn Harrison), 1300 W. Hunt, March 25, 2021, Chapter 7.

Marla Sue Cashion, 5609 Cache Road, Apt. 2, March 30, 2021, Chapter 7.

Misty Denise Johnson (fka Misty Denise Roach, Misty Denise Hindman), 600 W. Park St., March 30, 2021, Chapter 7.

Nicole Renee Myers, 3475 County Road 731, March 29, 2021, Chapter 13.

PINE BLUFF Akera Nyree Boyd, 905 Barrow Drive, March 25, 2021, Chapter 7.

Kieran Khalid White, 2213 E. Seventh Ave., Apt. 64, March 29, 2021, Chapter 13.

Osella Francier Reed, 1401 W. 37th Ave., March 24, 2021, Chapter 13.

PRAIRIE GROVE Lucille Ilene Espenschied, 208 S. Pittman St., March 25, 2021, Chapter 7.

ROGERS Benjamin David Vonspreecken, 8401 Navajo Trail, March 25, 2021, Chapter 13.

Kenneth P. Beland and Louis A. Lawson Jr., 1807 S. 21st St., March 24, 2021, Chapter 13.

Marc Edwin Borton (dba Borton Medical PLLC, Medical Group of the Ozarks), 50 W. Champions Blvd., March 26, 2021, Chapter 13.

Mason Farrell Kelly and Tammy Marie Bewley (aka Mace Bewley), 2726 Highland Circle, March 30, 2021, Chapter 7.

ROLAND Amanda Link, 19724 Hoyle Road (fka Amanda G. Hoyle), March 29, 2021, Chapter 7.

ROYAL Joshua and Dana Jennings (dba Royal Customs, Inc., Quality Cans and Power Washing), 450 Nomoe Road, March 25, 2021, Chapter 7.

SALEM Steven Derek Cockerill, 1334 Red Deer Trail, March 26, 2021, Chapter 7.

SHERIDAN Lance Allen and Cheryl LeAundra Ware, 424 S. Rose St., March 24, 2021, Chapter 7.

Ricky Joe McCullough, P.O. Box 657, March 24, 2021, Chapter 13.

SHERWOOD Daniel D. Dean, 1203 Keohler Ave., March 26, 2021, Chapter 13.

Jennie M. Martin, 712 E. Maryland Ave., March 29, 2021, Chapter 7.

Regina Phillips, 111 Manson Road, Apt. 88, March 25, 2021, Chapter 13.

Shelia Jo Conrad, 201 Teague Lane, Apt. 1002, March 30, 2021, Chapter 7.

SILOAM SPRINGS Melissa A. Glaros, 504 W. Fitchberg St., March 25, 2021, Chapter 7.

SOLGOHACHIA Thomas L. Miller, 290 Tucker Mountain Road, March 30, 2021, Chapter 7.

SPRINGDALE Ana M. Garcia (aka Ana Rodriguez), 2847 B Ponchartrain St., March 25, 2021, Chapter 7.

Jerry Earl and Joyce Ann Stout, 1404 Crawford Ave., March 24, 2021, Chapter 7.

Preston Fort and Ashley Renee Horstman, 811 N. Kansas St., March 26, 2021, Chapter 7.

STAR CITY Charles Battles, 78 Albert Drive, March 30, 2021, Chapter 13.

Rodney Henley and Jo Ann Gavin, 17818 Ark. 54 East, March 29, 2021, Chapter 13.

TEXARKANA Brent C. and Laura Lile, 4303 Dakoda Lane, March 30, 2021, Chapter 13.

Samuel E. and Melissa A. McReynolds, 238 County Road 422, March 24, 2021, Chapter 7.

VAN BUREN Robert W. Bunch, 924 N. 28th St., March 25, 2021, Chapter 7.

VILONIA Paula D. Maples (fka Paula Carter), 30 Green Valley Loop, March 26, 2021, Chapter 7.

WARD Devin Dewayne and Jade Nicole Pilgrim (fka Jade Patrom), 305 Hattie Lane, March 26, 2021, Chapter 7.

WARREN Alice M. Matthews, 706 Clio, March 30, 2021, Chapter 7.

WESLEY Sheri X. Kay (aka Sheri Walker, Sheri Roughton), 295 County Road 7850, March 24, 2021, Chapter 13.

WEST MEMPHIS Diane Holbrook, 636 E. Monroe Ave., March 25, 2021, Chapter 7.

WHITE HALL Geneva Ann Gray, 6904 White Oak Cove, March 24, 2021, Chapter 7.

Nancy Calley, 3403 Willowpond Road, March 24, 2021, Chapter 7.

WYNNE Benita Jo South, P.O. Box 707, March 26, 2021, Chapter 13.