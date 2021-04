Bõlaide, Eprōḷ 9: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas ear rekoote 331,704 case in covid-19 ko me relukkuun in alikkar ke rej covid im ko remaroñ jen jinoin an kar waļok in nañinmej in eļap, ekkar ñan meļeļe ko raar letoki ilo Eprōl 9 raan eo. Eṃōj an rijerbal ro an jikin ājmour eo an State ripoote im kwalok bwe tarin 5,662 raan jako jen nañinmij in covid-19 im 324,287 raar mour jen nañinmej in. Rijerbal ro raar bareinwōt ripoot bwe eṃōj an Arkansas leļǫk 1,329,393 wā ko wāān covid-19.

• Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo Eprōļ 6 raan eo ke ekōnaan bwe en wōr wā ñan rijkuuļ ro im ewor aer 16 iiō im rittoļok mokta jen an jemļok iiō in jikuuļ in.

• Hutchison ear bareinwōt ba ke eban maroñ kabojrak an pejnej ko kōmmane kakien ko aer ilo iien eo im ne renaj kajjitōk bwe kōn kwalok pepa in covid eo am ne kwar bōk wā in covd-19. Jet ian Republican governors ro jen Florida im Texas rar maroñ kabojark kakien eo nae kwalok pepa in wā eo nae covid-19.

• Ekkar ñan data ko raar kwaloki bwe armij ro im rejjab ribelle ak mouj, ak armij in Ri-kilmeej ej kwalok bwe ettōn aolepe er raar jab bōk wā in covid- 19 eo. Im ñan an armij rein bōk wā eo elōñ juon team etan “strike team” jen jikin ājmour rej kōman jikin wā ko ilo Pulaski, Jefferson, Desha, St. Francis im Sebastian counties. In rej kajjeoñ tōbar armij ro Ri-utame, ro ilo jikin kabuñ ko, jukjuk in pād ko rettolok im alap ro, ekkar ñan Michelle Smith jen jikin ājmour im HIV ilo an kar ba ilo Eprōl 6 raan eo.

• Arkansas enaaj elolo an ieet an wā in covid-19 eo itok ñan Arkansas kōnke ilo an kar itok ripoot eo ej kwalok bwe ear lōñ jorāān ear walok ilo mōn kōman wā eo ilo Baltimore im tarin 15 million dose in Johnson & Johnson raar jolokki. Im ilo an state ko jet loe an bar lōñlok nañinmij in covid eo, Ri-jerbal ro jen jikin ājmour ej karoñ im rejañ aolep Ri-Arkansas ro bwe ren bōk wā ne elōñ bōtab ñe elōñ aer allergy ak rej karoñ.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/09/friday-april-9-five-things-know-about-covid-19-ark/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/09/viernes-9-de-abril-cinco-hechos-importantes-sobre-/