VIERNES, 9 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 331.704 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 9 de abril. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.662 fallecimientos por covid-19 y 324.287 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 1.329.393 dosis de la vacuna covid-19.

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 6 de abril que quiere que las vacunas covid-19 estén disponibles en las escuelas para los estudiantes de 16 años o mayores, antes de que culmine este año escolar

• El gobernador Hutchinson también declaró que no impedirá que las empresas exijan a sus clientes que muestren un comprobante de vacunación. Los gobernadores republicanos de Florida y Texas han prohibido los "pasaportes de vacunas".

• Las personas de color han sido vacunadas en menor proporción que las personas blancas en Arkansas, según muestran las bases de datos. Para aumentar el acceso a las vacunas para los grupos minoritarios, un “Equipo de Recursos” del Departamento de Salud del estado ha estado llevando a cabo clínicas de vacunación desde enero en los condados de Pulaski, Jefferson, Desha, St. Francis y Sebastian. Las clínicas se han dirigido a personas con discapacidades, grupos religiosos, comunidades rurales y ancianos, declaró Michelle Smith, directora de la Oficina del Departamento de Equidad en la Salud y Eliminación del VIH, el 6 de abril.

• Después de aumentar durante dos semanas, se espera que la asignación de la vacuna contra el coronavirus de Arkansas para las personas que aún no han recibido una inyección disminuya en un tercio la próxima semana. La caída se produce después de los informes de que un error de fabricación en una planta de Baltimore provocó el descarte de 15 millones de dosis de la vacuna Johnson & Johnson. A medida que aumentan los casos en otros estados, los funcionarios de salud alientan a los habitantes de Arkansas a obtener cualquier vacuna disponible a menos que sean alérgicos a la inyección de dosis única.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/09/friday-april-9-five-things-know-about-covid-19-ark/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/apr/09/bolaide-epr-9-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-jela-k/