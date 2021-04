VIERNES, 16 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 332.949 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 16 de abril. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.686 fallecimientos por covid-19 y 325.369 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 1.478.452 dosis de la vacuna covid-19.

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 13 de abril que el estado seguirá una recomendación federal para detener el uso de la vacuna contra el coronavirus de Johnson & Johnson después de informes de que seis mujeres desarrollaron coágulos de sangre poco comunes después de recibir las inyecciones. Esto dio como resultado la cancelación de varias clínicas de vacunación planificadas a principios de la semana, mientras que otras reemplazaron la dosis única planificada con vacunas Moderna o Pfizer. Hutchinson animó a los habitantes de Arkansas a seguir recibiendo las dos vacunas disponibles.

• Los funcionarios de salud pública mencionan que en las últimas semanas han notado una tendencia preocupante de que las personas no se presenten para sus segundas dosis. Aproximadamente el 12 o el 13% de las personas que han recibido una vacuna Moderna o Pfizer no han regresado para sus segundas inyecciones, dijo la epidemióloga estatal, la Dra. Jennifer Dillaha.

• La proporción de habitantes de Arkansas que han recibido al menos una dosis de la vacuna covid-19 superó el 30% el 9 de abril, el primer día desde noviembre que el estado no informó nuevas muertes por covid-19. Más adelante en la semana, las vacunas mostraron signos de desaceleración luego del anuncio de una pausa en el uso de la vacuna Johnson & Johnson.

• El Departamento de Salud de Arkansas ha identificado varias variantes de covid-19 en el estado durante la semana pasada, incluida la variante más transmisible de Brasil, que se identificó en Arkansas por primera vez el 9 de abril.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/16/friday-april-16-five-things-know-about-covid-19-ar/