VIERNES, 23 de ABRIL: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

• Arkansas ha registrado 334.222 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 23 de abril. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.711 fallecimientos por covid-19 y 326.534 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 1.599.699 dosis de la vacuna covid-19.

• La epidemióloga estatal, la Dra. Jennifer Dillaha, declaró el 21 de abril que un aumento en los casos y la tasa de positividad podrían deberse en parte a las variantes del covid-19, incluida una del Reino Unido. La variante es la más común en los Estados Unidos.

• El 20 de abril, el gobernador Asa Hutchinson alentó a los estudiantes universitarios a recibir al menos una dosis de la vacuna covid-19 antes de las vacaciones de verano.

• Aunque en esta semana el número de habitantes de Arkansas que han recibido al menos una dosis de la vacuna superó el millón, el ritmo de vacunación del estado todavía está por debajo del promedio nacional. Arkansas tiene suficiente suministro de vacunas, pero la tasa se está desacelerando, declaró el gobernador Hutchinson el 20 de abril.

• El lanzamiento de la vacuna covid-19 en el noroeste de Arkansas continuará sin demora a pesar de la pausa nacional en la administración de la vacuna Johnson & Johnson, dijeron profesionales de la salud y organizadores de clínicas. Clínicas enfocadas en administrar dosis de Vacunas Moderna o Pfizer esta semana.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/apr/23/friday-april-23-five-things-know-about-covid-19-ar/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/apr/23/bolaide-epr-23-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-jela-/