Roundup of Northwest Arkansas divorce decrees

The following divorces granted were recorded April 15-21 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

2020-367. Gloria Conway v. Erick Glenn

2020-423. Randal Robbins v. Ada Robbins

2020-935. Rebecca Diuguid v. Kyle York

2020-1094. Amanda Scruggs v. Andrew Brigance

2020-1249. Daniel Mason v. Shara Mason

2020-1432. Todd Phillips v. Jennifer Phillips

2020-1836. Jeffrey Gibbs v. Nancy Gibbs

2020-1874. Richard Bullock v. Cara Easter

2020-1894. Ashlynn Hedges v. Brandon Hedges

2020-1906. Gerald Johnson v. Kendall Upshaw

2020-1925. Robin Barlow v. Todd Barlow

2021-36. Danielle Tuck v. Dustin Tuck

2021-46. Samantha May v. Michael Cuomo

2021-91. Stephanie Jenkins v. Branden Jenkins

2021-151. Sofia Cruz v. Jose Mendoza

2021-179. Kellie Walker v. Jay Walker

2021-201. Sabrina Enoch v. Kelvin Enoch

2021-224. Sean Kubal v. Julie Kubal

2021-266. Eliozabeth Hamilton v. Brandon Hamilton

2021-269. Daniel Porras v. Espernaza Porras

2021-303. Leslie Suarez v. Abel Suarez Castro

2021-312. Christopher Pearson v. Kara Hix

2021-325. Judith Padilla v. Oscar Padilla

2021-345. Robert Hoffmann v. Becky Hoffmann

2021-364. Mario Flores v. Marcela Flores

2021-381. Ashlynne Davis v. Gavin Davis

2021-386. Rajat Patel v. Kimmi Patel

WASHINGTON COUNTY

2020-886. Stephen Sullivan v. Jeannine Sullivan

2020-1108. Megan Sprenger v. Jeffery Rodgers

2020-1443. Amanda Kulhanek v. Kory Baugus

2020-1680. Clayton Cochran v. Ammie Ward

2020-1693. Jeannie Moffett v. Timothy Moffett

2020-1758. Jordan Greene v. Jeffrey Hollingsworth

2020-1769. Gregory Dupuis v. Kathryn Dupuis

2020-1793. Shannon Smith v. Jeremiah Releford

2020-1806. Ligia Hernandez-Tobar v. Jose Navarro-Calderon

2021-8. Atthachanh Thirakoun v. Queyn Thirakoun

2021-52. O Cooper v. Claudia Cooper

2021-59. Erica Eubanks v. Marsean Campbell

2021-62. Hope Johnson v. Matthew Johnson

2021-86. Anna Watts v. Tyler Watts

2021-104. James Folsom v. Cholpon Nazarelieva

2021-140. Maegan Holbert v. Shaun McLeod

2021-188. Shani Walling v. Jacob Walling

2021-248. Candy Armer v. Vaughn Armer

2021-255. Anna Barnes v. Robert Barnes

2021-328. Jessica Castleberry v. Adam Castleberry

2021-338. Michael Gaither v. Terry Gaither

2021-366. Crystal Harris v. Brandon Harris