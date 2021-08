High school golf scores

High School

At The Course on Turkey Mountain

Horseshoe Bend

Boys

Team Scores Izard County 126, Highland 136, Salem 161, Flippin 161, Viola 161

Individual Scores

Denton Reiley, Izard County;40

Landon McBride, Izard County;43

Elijah Wilkes, Izard County;43

Isaac Gooch, Highland;45

Hunter Yates, Highland;45

Carter Murphree, Highland;46

Cody Downs, Flippin;46

Braden Williams, Viola;51

Hank Guiltner, Salem;51

Kohl Batterton, Viola;53

Brandon Burns, Highland;54

Connor Henderson, Salem;55

Driver Springstun, Salem;55

Noah Stevenson, Izard County;55

Gabe Davis, Flippin;56

Landon Luna, Viola;57

Porter Burton, Izard County;57

Keaton Bassham, Salem;59

Kole Rogers, Flippin;59

Corbin Phillips, Flippin;72

Girls

Team Scores Highland 133, Salem 159, Flippin 162, Viola 169

Individual Scores

Tressie Carter, Highland;42

Gwen Figgins, Highland;43

Madelyn Lindsey, Flippin;47

Claire Himschoot, Highland;48

AJ McCandlis, Viola;48

Morgan Johnson, Salem;51

Chloe Taylor, Salem;51

Hayden Friend, Salem;52

Madison Busch, Salem;52

Kennedy Renfro, Viola;55

Reese Johnston, Flippin;56

Jaycee Strong, Salem;57

Katie Fish, Salem;57

Payton Wolf, Flippin;59

Molly Cherry, Highland;63

Maya's Henderson, Salem;64

Kenna Greenhaw, Flippin;64

Wayde Waltrip, Viola;66

Kailey Hallmark, Viola;67

Kairston Moore, Flippin;70

Adrian Benedict, Flippin;71