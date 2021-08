The following divorces granted were recorded in the Crawford and Sebastian County clerks' offices from Aug. 5-Aug. 12.

CRAWFORD COUNTY

21-136. Bobby Burch v. Tammy Burch

21-213. Chelsea Hogue v. Logan Hogue

21-218. Daniel Breeden v. Misty Breeden

21-224. Cliff Jergins v. Lynne Jergins

21-287. Dustin Hallman v. Stepheny Hallman

21-288. McKinzie Wakefield v. Jimmy Wakefield

Melinda Wynn v. Joseph Wynn Amy Emmert v. Brandon Myers

SEBASTIAN COUNTY

20-435. Brittney Jo Parks v. Brandley E. Parks

21-100. Cicily Thomas v. Robert Thomas

21-101. Roy Lee Smith Jr. v. Emerald Smith

21-312. Zackary Eubanks v. Breona Berg

21-495. Andrea Elaine Allen v. Zeke Allen

21-552. James Mann v. Thanh Luu