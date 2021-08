Western & Southern Open Results

ATP/WTA

Western & Southern Open

At Lindner Family Tennis Center

Cincinnati

Purse: $3,028,140

Surface: Hardcourt outdoor

SINGLES

Men's round of 16

Daniil Medvedev (1), Russia, def. Grigor Dimitrov, Bulgaria, 6-3, 6-3.

Benoit Paire, France, def. John Isner, United States, 7-6 (1), 6-7 (2), 6-1.

Andrey Rublev (4), Russia, def. Gael Monfils, France, 7-6 (2), 7-6 (5).

Alexander Zverev (3), Germany, def. Guido Pella, Argentina, 6-2, 6-3.

Pablo Carreno Busta (7), Spain, def. Hubert Hurkacz (9), Poland, 7-6 (6), 7-6 (3).

Casper Ruud (8), Norway, def. Diego Schwartzman (10), Argentina, 6-4, 6-3.

Stefanos Tsitsipas (2), Greece, def. Lorenzo Sonego, Italy, 5-7, 6-3, 6-4.

Felix Auger-Aliassime (12), Canada, def. Matteo Berrettini (5), Italy, 6-4, 6-3.

Women's round of 16

Angelique Kerber, Germany, def. Jelena Ostapenko, Latvia, 4-6, 6-2, 7-5.

Ashleigh Barty (1), Australia, def. Victoria Azarenka (14), Belarus, 6-0, 6-2.

Barbora Krejcikova (9), Czech Republic, def. Garbine Muguruza (8), Spain, 6-1, 6-7 (5), 6-2.

Petra Kvitova (11), Czech Republic, def. Ons Jabeur, Tunisia, 6-1, 6-2.

Karolina Pliskova (5), Czech Republic, def. Jessica Pegula, United States, 6-4, 7-6 (5).

Paula Badosa, Spain, def. Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-2, 7-6 (5).

Jil Teichmann, Switzerland, def. Naomi Osaka (2), Japan, 3-6, 6-3, 6-3.

Belinda Bencic (10), Switzerland, def. Karolina Muchova, Czech Republic, 7-5, 2-1, ret.

Doubles

Men's round of 16

Michael Venus, New Zealand, and Tim Puetz, Germany, def. Jan-Lennard Struff, Germany, and Wesley Koolhof, Netherlands, 7-5, 6-3.

Robert Farah and Juan Sebastian Cabal (3), Colombia, def. Fabrice Martin, France, and Filip Krajinovic, Serbia, 7-6 (3), 6-4.

Austin Krajicek and Steve Johnson, United States, def. Gonzalo Escobar, Ecuador, and Ariel Behar, Uruguay, 6-3, 6-4.

Cameron Norrie, Britain, and Alex de Minaur, Australia, def. Filip Polasek, Slovakia, and John Peers (6), Australia, 3-6, 6-3, 10-8.

Rajeev Ram, United States, and Joe Salisbury (4), Britain, def. Nicholas Monroe and Frances Tiafoe, United States, 7-6 (15), 6-2.

Hubert Hurkacz, Poland, and Jannik Sinner, Italy, def. Nikola Mektic and Mate Pavic (1), Croatia, 6-7 (7), 7-5, 10-5.

Women's round of 16

Sam Stosur, Australia, and Zhang Shuai, China, def. Kveta Peschke, Czech Republic, and Ellen Perez, Australia, 6-3, 3-6, 10-6.

Nicole Melichar, United States, and Demi Schuurs (4), Netherlands, def. Veronika Kudermetova, Russia, and Elena Rybakina, Kazakhstan, 6-4, 6-4.

Women's quarterfinals

Gabriela Dabrowski, Canada, and Luisa Stefani (6), Brazil, def. Shuko Aoyama and Ena Shibahara (3), Japan, 6-3, 6-3.

Barbora Krejcikova and Katerina Siniakova (2), Czech Republic, def. Bethanie Mattek-Sands, United States, and Iga Swiatek, Poland, 6-4, 6-3.

Aliaksandra Sasnovich, Belarus, and Anna Blinkova, Russia, def. Sara Sorribes Tormo and Paula Badosa, Spain, 4-6, 6-4, 10-3.