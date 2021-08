Comp Cams Topless 100 prelim results

Topless prelim

LOCUST GROVE -- Friday night's preliminary feature results from the 29th annual Comp Cams Topless 100 at Batesville Motor Speedway with starting position in parentheses. The main event was held late Saturday night:

Jimmy Owens (1), Newport, Tenn., $5,000 Tim McCreadie (5), Watertown, N.Y., $3,000 Nick Hoffman (4), Mooresville, N.C., $2,000 Brandon Overton (2), Evans, Ga., $1,500 Ricky Thornton Jr. (10), Chandler, Ariz., $1,250 Hudson O'Neal (6), Martinsville, Ind., $1,000 Tyler Erb (12), New Waverly, Texas, $950 Jonathan Davenport (8), Blairsville, Ga., $900 Billy Moyer Jr. (2), Batesville, $850 Josh Richards (11), Shinnston, W.Va., $800 Cade Dillard (14), Robeline, La., $700 Mike Marlar (7), Winfield, Tenn., $600 Scott Crigler (13), Alton, Mo., $600 Stormy Scott (17), Las Cruces, N.M., $600 Timothy Culp (18), Prattsville, $600 Brian Rickman (21), Columbus, Miss., $600 Wendell Wallace (19), Batesville, $550 Kyle Bronson (15), Brandon, Fla., $500 Billy Moyer (9), Batesville, $500 Kyle Beard (23), Trumann, $500 Kylan Garner (20), Diamond, Mo., $500 Terry Phillips (22), Springfield, Mo., $500 Morgan Bagleyt (24), Longview, Texas, $500 Shane Clanton (16), Locust Grove, Ga., $500

Lap leaders -- Owens 1-30. Top qualifier -- Owens, 14.734 seconds (91.625 mph). Heat winners -- Owens, Overton, McCreadie, Moyer Jr., Hoffman, O'Neal. B-Main winners -- Wallace, Garner.