Marriage Licenses

Jorge Tejada Pino, 34, and Dina Rivas Meraz, 36, both of Little Rock.

Jeffrey Robinson, 33, and Paula Noh, 31, both of Little Rock.

Kris Lasker, 44, and Latoya Howard, 44, both of Little Rock.

Steven Cordero, 27, and Holly Frank, 21, both of Jacksonville.

Divorces

FILED

21-4022. Ryan Richter v. Stacy Richter.

21-4027. Christina Cook v. Michael Cook.

21-4031. James Warren v. Charollette Warren.

21-4033. Michael Phillips v. Allison Skrivanos.

21-4037. Michele Simpkins-Thomas v. Charles Thomas.

21-4045. Anita James v. Marcus James.

21-4046. Michael Hedges v. Katie-Ann Hedges.

GRANTED

18-4021. Christopher Frase v. Maria-Theresa Pangilinan-Frase.

20-400. Phillip McFadden v. Angelia Parker.

20-1740. Shelia Ford v. Brian Benson.

20-2331. Tyler Smith v. Melissa Robinson.

20-3465. Michael Lewis v. Kimberly Knight.

21-262. Maureen Martin v. Brian Lane.

21-2558. Akissi Hill v. Tony Hill Sr.

21-2829. Roderick Mardis v. Ann Mardis.

21-3166. Sarah Bone v. Jordan Bone.

21-3257. Tammy Beeles v. Timothy Beeles.

21-3795. Casandra Jimerson v. Donnie Jimerson.