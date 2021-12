Roundup of Northwest Arkansas divorce decrees

The following divorces granted were recorded Dec. 2-8 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

20-495. Michael Luper v. Ashley Luper

21-205. Allison Lamb v. Jordon Kelley

21-352. Shannon Courtney v. Kevin Courtney

21-653. Truen Taylor v. Summer Taylor

21-686. Crystal Torres v. Manuuel Galindo

21-893. Janivette Rosario Tizol v. Justo Tizol

21-986. Jamie Beath v. Camille Beath

21-1212 Jenne Barr v. Jonathan Barr

21-1225. Grace Smith v. Maitland Smith

21-1305. Kyle Beardsley v. Maranda Beardsley

21-1363. Angela Zook v. Zackry Zook

21-1467. Tommy Cannady v. Laura Cannady

21-1489. Michelle Herod v. Craig Herod

21-1495. Victoria Isaac v. James Isaac

21-1599. Gloria Franco Banuelos v. Carlos Banuelos Chong

21-1602. Mary Hill v. Rickie Hill

21-1637. Samantha Lewis v. Tyler Handy

21-1652. Lisa Gonzales v. Enrique Gonzales

21-1672. Miranda Hansen v. Kendall Hansen

21-1686. Lindsey Brown v. Joshua Brown

21-1697. Natalie Robinson v. James Robinson

21-1698. Sara Williams v. Brian Williams

21-1699. Susan Meadows v. Marion Meadows

21-1787. Misty Cauthren v. Mark Cauthren

21-1820. Justin Durham v. Kimberly Durham

WASHINGTON COUNTY

19-1023. Jacquelyn Bunton v. Cody Bunton

20-1313. Genoah Kildow v. Ricky Kildow

20-1670. Brandon Harrison v. Sandra Harrison

21-746. Nora Yates v. James Yates

21-876. Zachary Southerland v. Jenny Southerland

21-954. Crysta Wilkerson v. Troy Wilkerson

21-1146. Debra Herring v. Carl Herring

21-1165. Alicia Nelson v. Jarrod Nelson

21-1295. Gwendolyn Marchese v Steve Marchese

21-1492. Marc-Allan Noe v. Lisa Lilze

21-1603. Allen Roe v. Jenny Roe

21-1607. Teresa Silva v. Pascual Silva

21-1613. Natalie Sims v. Erick Gonzalez

21-1616. Sabrina Duff v. Adam Duff

21-1621. Brad Palmer v. Chandra Nelson

21-1635. Samuel Cushman v. Miki Aoki

21-1789. Hal Secrest v. Valerie Secrest