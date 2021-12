Pea Ridge’s Josh Turner (center) celebrates along with teammate Jared Brewer (right) after hitting a game-winning three-pointer to lead the Blackhawks to a 61-59 victory over Huntsville on Friday night at Charles Berry Gym in Huntsville. (Special to the NWA Democrat-Gazette/David Beach)

Friday's games Boys Alpena 58, Haas Hall Bentonville 29 Arkadelphia 61, Hope 40 Bigelow 56, Perryville 51 Bradley 71, Lafayette County 41 Buffalo Island Central 58, Rector 54 Cave City 45, Bald Knob 43 Central Arkansas Christian 70, Kirby 30 Conway St. Joseph 54, Marshall 23 County Line 71, Johnson County Westside 30 Cross County 69, Marmaduke 66 De Queen 58, Malvern 48 Drew Central 44, Monticello 36 Dumas 57, Crossett 33 Eureka Springs 68, Life Way Christian 33 Farmington 50, Berryville 41 Fayetteville 62, Jacksonville 53 Gentry 60, Shiloh Christian 39 Glen Rose 47, Genoa Central 20 Hackett 68, Cossatot River 46 Hamburg 60, Hermitage 32 Harding Academy 48, Newport 31 Heber Springs 38, Ozark 36 Jonesboro Westside 78, Ridgefield Christian 41 Lavaca 76, Mansfield 40 Lead Hill 64, Jasper 53 Little Rock Central 57, Bentonville 49 Maumelle Charter 67, Conway Christian 55 Mayflower 69, Baptist Prep 60 McCrory 78, Augusta 74 McDonald County, Mo. 76, Alma 42 Mountainburg 57, Haas Hall Fayetteville 26 Naylor, Mo. 54, Armorel 42 Nettleton 57, Lake Hamilton 54 Nevada 85, Guy-Perkins 77 Ozark Mountain 51, Kingston 37 Pangburn 65, Timbo 50 Paris 54, Danville 49 Pea Ridge 61, Huntsville 59 Riverside 64, East Poinsett County 47 Sheridan 67, Episcopal Collegiate 30 Siloam Springs 41, Rogers 38 Smackover 75, Parkers Chapel 43 Springdale Har-Ber 61, Greenwood 54 The New School 72, Haas Hall Rogers 34 Trumann 38, Wynne 35 Tuckerman 71, Melbourne 65 Valley Springs 82, Lincoln 72 West Fork 61, Green Forest 31 Wonderview 59, Bradford 33 Tournaments/Events Billy Ply Classic At Flippin Greene County Tech 59, Cotter 26 England 34, Norfork 29 Manila 60, Woodlawn 31 Bryant Classic At Bryant Bentonville West 80, Texarkana, Texas 53 Bryant 64, El Dorado 31 Girls Acorn 60, Future School 44 Alpena 66, Haas Hall Bentonville 9 Arkadelphia 51, Hope 30 Benton 62, Searcy 38 Brinkley 47, Palestine-Wheatley 12 Central Arkansas Christian 70, Kirby 35 Clarendon 55, Marvell-Elaine 20 Conway Christian 58, Maumelle Charter 20 Corning 47, Ridgefield Christian 23 Drew Central 59, Monticello 41 Episcopal Collegiate 59, Sheridan 24 Farmington 62, Berryville 26 Fayetteville 51, Jacksonville 17 Greenbrier 52, Beebe 27 Harding Academy 60, Newport 39 Harrison 68, Prairie Grove 64 Jasper 53, Lead HIll 24 Kingston 63, Ozark Mountain 46 Lafayette County 65, Bradley 60 Lonoke 54, Atkins 46 Mayflower 65, Baptist Prep 57 Melbourne 55, Tuckerman 41 Mount Vernon-Enola 44, Nemo Vista 19 Mulberry 40, Ozark Catholic 28 Nettleton 53, Lake Hamilton 36 North Little Rock 66, Greenwood 64 Omaha Westside, Neb. 48, Bentonville 47 Ozark 47, Heber Springs 35 Pea Ridge 46, Huntsville 39 Pottsville 70, Sacred Heart 35 Russellville 53, Rogers 50, OT Rogers Heritage 72, Van Buren 48 Shiloh Christian 68, Gentry 25 Southside Batesville 66, Pocahontas 34 Stuttgart 41, Watson Chapel 34 Sylvan Hills 62, Joe T. Robinson 16 The New School 60, Haas Hall Rogers 39 Valley Springs 74, Lincoln 26 Wonderview 60, Bradford 17 Yellville-Summitt 55, Gainesville, Mo. 37 Tournaments/Events Bryant Classic At Bryant Bryant 80, El Dorado 40 Today's games Subject to change Boys Bay vs. Riverside McGehee vs. Dumas Mena at Van Buren* Nevada, Mo. vs. Rogers Heritage Rogers vs. Carthage, Mo. Saline County Homeschool at Pangburn Walnut Ridge at Pocahontas West Memphis at Columbus, Miss. Tournaments/Events Battle on the Border At Mammoth Spring Mammoth Spring vs. Viola Sloan-Hendrix vs. Mountain View-Liberty, Mo. Highland vs. Alton, Mo. Billy Ply Classic At Flippin Greene County Tech vs. Woodlawn Rivercrest vs. Cotter Bergman vs. Manila Flippin vs. England Bryant Classic At Bryant El Dorado vs. Bentonville West Texarkana, Texas vs. Bryant City of Palms Classic At Fort Myers, Fla. North Little Rock vs. Dr. Phillips, Fla. Girls England at Marmaduke Huntsville at Morrilton McGehee vs. Dolalrway Tuckerman at Pangburn Tournaments/Events Battle on the Border At Mammoth Spring Mammoth Spring vs. Thayer, Mo. Hillcrest vs. Alton, Mo. Willow Springs, Mo. vs. Viola *Both boys and girls teams are scheduled to play.

Scores

