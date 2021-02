Motor sports results

Lucas Oil Series

OCALA, Fla. -- Tuesday night's feature race top finishers from the Lucas Oil Late Model Dirt Series event at Bubba Raceway Park with finishing position, driver, hometown, starting position in parentheses and earnings:

Shane Clanton, Locust Grove, Ga. (2), $10,700 Bobby Pierce, Oakwood, Ill. (3), $5,500 Tanner English, Benton, Ky. (5), $4,700 Tim McCreadie, Watertown, N.Y. (7), $3,950 Jimmy Owens, Newport, Tenn. (1), $3,250 Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. (17), $2,600 Stewart Friesen, Sprakens, N.Y. (4), $1,500 Tyler Erb, New Waverly, Texas (9), $2,500 Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. (13), $1,700 Ricky Thornton Jr., Chandler, Ariz. (14), $1,100

Others

25.Billy Moyer Jr., Batesville (25), $800

Lap leaders -- Owens 1-8, Pierce 9-21, Clanton 22-40. Top qualifier -- Owens, 13.951 seconds (96.767 mph). Heat winners -- Owens, Pierce, Clanton, Friesen. B-Main winners -- Davenport, Rick Eckert. Nonqualifying Arkansans -- Joe Godsey, Bentonville; Jeff Roth, Bentonville.