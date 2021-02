Bõlaide, Pāpode 12: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas in ewõr 311,043 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok ilo, Pāpode 12 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 5,199 armej emōj aer jako im 292,298 raar mour jen nañinmej in. Officials ear bareinwōt ripoot rek kwaļok raar lelok 442,134 wā in covid ñan Arkansas.

• Gov. Asa Hutchinson ear ba ilo Pāpode 9 raan e bwe ro 70 aer ii im lõñlok ilo Arkansa renaaj aikuj bōk wā in covid mokta jen aer ajeej ak wāiki aolep. Kōnaan eo an bwe en lap wōt wā in ñan Maaj ñan an lōñ rebōke.

• Ajeded eo an nañinmej in coronavirus ilo Arkansas in ej kwaļok bwe edikļok ilo week in ilo leļok meļeļe kein nan court kin jonan in 1,902 ilo Pāpode 10 raan eo ekōman bwe en dikļok ilo kar wiik ko rej jemlok lok. State Epidemiologist Jennifer Dillaha ej kwalok bwe un eo kōnke elikin kar holiday ko rej jemlok lok edrik an armij ro iaeo ko im koba ko ippen droon ear drik lok.

• Kon an kar lap molo im nan lal ear koman bwe mon taktok ko im clinic ko ren reschedule raan ko armij raar bojak nan aer bok wa in coivd-19 eo. Raar bareinwōt karoñ mōn kauno ko ak (pharmacist ko) bwe ren kebooj kadede jikin wā ko elañe enaaj kun jarom.

• Federal health official ro ak Ri-jerbal ro jen jikin ājmour raar kwalokl im karoñ armij in Arkansas kar ilo Pāpode 10 raan bwe kanōk ruo (2) māāj ñan bōbraeiki e make jen nañinmij in covid-19 eo. Im ilo wāween am kejbarok yuk ej ilo am kanōk juon māāj nuknuk im juon māāj ne me kwoj kajju jolok, maaj nuknuk ne en kalbubuiki māāj ne juon im lale bwe en lukkun kon bwe kōto enjab driwōjlok.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

