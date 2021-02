VIERNES, 12 de FEBRERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 311.043 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 12 de febrero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 5.199 muertes y 292.298 personas recuperadas. Los funcionarios informaron que Arkansas ha administrado 442.134 dosis de la vacuna covid-19 en el estado.

• El gobernador Asa Hutchinson declaró el 9 de febrero que el estado necesita poner las vacunas a más residentes de 70 años o mayores de esa edad antes de ponerlas a disposición de grupos de población adicionales. Se espera ampliar la disponibilidad de las vacunas para otros grupos para el 1 de marzo.

• La propagación del coronavirus en Arkansas mostró signos de desaceleración esta semana, ya que el recuento de casos en el estado aumentó en 1.092 el 10 de febrero, el quinto aumento consecutivo diario que fue menor al de una semana anterior. La epidemióloga estatal Jennifer Dillaha atribuyó la tendencia a la baja a una disminución de la actividad social después del periodo de vacaciones.

• El clima invernal causó cierta interrupción en los esfuerzos de vacunación, con algunas clínicas y citas reprogramadas. Se recomendó a los farmacéuticos que revisaran los planes para salvaguardar su suministro de vacunas en caso de cortes de energía.

• Los funcionarios federales de salud instaron el 10 de febrero a los estadounidenses a considerar el uso de dos cubrebocas para protegerse mejor contra la amenaza de variantes más contagiosas del coronavirus. Los métodos para mejorar el ajuste de la mascarilla incluyen usar una mascarilla de tela sobre una mascarilla quirúrgica desechable, anudar las presillas y meter los lados de una mascarilla quirúrgica para evitar la fuga de aire.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

