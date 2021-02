NWA Sports Roundup

PREP BOWLING

6A-WEST CONFERENCE TOURNAMENT

at FastLane Entertainment

Boys

Team Scores 1. Bentonville 4,351; 2. Springdale High 4,071; 3. Fayetteville 4,022; 4. Springdale Har-Ber 3,826; 5. Bentonville West 3,441; 6. Rogers Heritage 3,240; 7. Rogers High 2,982.

Individual Scores 1. Will Renfro, Fayetteville, 225-268-188 -- 681; 2. Noah Newell Bentonville 190-233-235 -- 658; 3. Elijah Cousins, Springdale, 208-235-195 -- 638; 4. Brayden Halbert, Fayetteville, 215-212-203 -- 630; 5. Cole Johnson, Bentonville, 200-234-187 -- 621; 6. Christin Kruse, Bentonville, 233-208-179 -- 620; 7. Liem Taylor, Har-Ber, 168-191-257 -- 616; 8. Drew Beckfield, Bentonville, 225-192-197 -- 614; 9. Sean Ewalt, Bentonville West, 194-162-230 -- 586; 10. Jimmy Fugate, Bentonville West, 196-181-204 -- 581; 11. Derek Boothe, Rogers, 187-202-192 -- 581; 12. Dylan Kantaphone, Springdale, 192-187-190 -- 569; 13. Dakota Reed, Springdale, 210-178-178 -- 566; 14. Clay Van Vacter, Springdale, 180-204-178 -- 562; 15. Hayden Jameson, Bentonville, 214-187-157 -- 558; 16. Dylan Kittell, Fayetteville, 180-209-162 -- 551; 17. Henry McDaniel, Har-Ber, 168-183-188 -- 539; 18. Hayden Shook, Har-Ber, 187-182-169 -- 538; 19. Hayden Swope, Har-Ber, 182-186-155 -- 523; 20. Bennett Freeman, Fayetteville, 153-180-187 -- 520; 21. Zachery Eklins, Rogers Heritage, 194-161-165 -- 520; 22. Owen McCane, Fayetteville, 184-146-184 -- 514; 23. Tyler Van Vactor, Har-Ber, 181-163-166 -- 510; 24. McKinley Almeida, Bentonville West, 111-192-202 -- 505; 25. Cooper Combs, Springdale, 161-170-168 -- 499.

Girls

Team Scores 1., Fayetteville, 3,087; 2. Rogers Heritage 2,852; 3. Bentonville West 2,644; 4. Bentonville 2,541; 5., Springdale Har-Ber 2,378; 6. Rogers High 2,121; 7., Springdale 833.

Individual Scores 1. Marlyssa Lee, Bentonville West, 213-178-213 -- 604; 2. Alauna Garcia, Rogers Heritage, 155-166-185 -- 506; 3. Elizabeth Atchley, Fayetteville, 195-117-175 -- 487; 4. Megan Williams, Fayetteville, 155-146-143 -- 444; 5. Emma Cornog, Rogers Heritage, 172-162-102 -- 436; 6. Sierra Watkins, Bentonville, 128-131-156 -- 415; 7. Lydia Lim, Bentonville, 135-143-131 -- 409; 8. Claire Willis, Har-Ber, 134-141-129 -- 404; 9. Carly Flynn, Fayetteville, 139-107-155 -- 401; 10. Emily Nigemann, Bentonville, 124-117-128 -- 369; 11. Presley Penson, Fayetteville, 126-116-127 -- 369; 12. Dylan Day, Bentonville West, 127-102-132 -- 361; 13. Abby Loethen, Har-Ber, 138-102-116 -- 356; 14. Adriana Cerabautes, Rogers Heritage, 107-122-126 -- 355; 15. Macey Wyler, Har-Ber, 99-123-128 -- 350; 16. Christa May, Rogers Heritage, 102-131-116 -- 349; 17. Leilani Crinella, Rogers Heritage, 99-108-140 -- 347; 18. Taylor Clisso, Bentonville West, 113-112-114 -- 339; 19. Hailey Joiner Bentonville West, 96-101-138 -- 335; 20. Emma Hardman, Rogers 104-103-128 -- 335; 21. Kylie Hancock, Rogers, 108-94-131 -- 333; 22. Kyra Feesler, Rogers Heritage, 95-115-121 -- 331; 23. Cali Floyd, Bentonville, 92-121-97 -- 310; 24. Allie Bennett, Bentonville West, 98-92-116 -- 306; 25. Sydney Lemna, Bentonville, 110-110-85 -- 305.

LOCAL BOWLING

Springdale Bowling Center

High Scores Week Ending Feb. 13

MONDAY NITE LADIES - Bowling Angels: Linda Papczinski 193.

TUESDAY NIGHT GO GETTERS - Mamas Girls: Amber Taylor 180, Christina Hall 194; Grab Your Balls: Mattie Roles 177.

THURSDAY NITE USBC - I Don't Give A : JP Robinson 235, Chuck Shelton 207; Whatever: Kevin Taylor 203-226-222 (651), Mike Taylor 222-216 (611); Triple X Crew: Geno Fenton 217, Brad Turnbull 217, Frank Douglas 220; Thunderstruck: David Framstad 216-214-214 (644), Dylan Framstad 200-234 (627), Josh Brady 296 (658); We've Been Framed: Susan Stewart 178, Mattie Roles 200, Keith Ennis 217-203; The Best Team: Cheyenne Bright 224 (513), John Bright 224-203-214 (641), Dena Bright 179; Splits Happens: Eddie Halpin Jr 211; Blue Heaven Farm: Troy Worley 200; Pin Reapers: Coy England 226-202-216 (644); Strike Train: Tyler Burson 206, Sandy Burson 228-234 (631), Eddie Sparks 205; HOLOF: Danny Forkner 203, Eric Doege 213-211; Split Personalities: Christina Sparks 203-201 (572); Spare Parts: Bobby Bounds 236-212-278 (726), Scott Lister 202; Poor Joe: Linda Papczynski 190-192 (524); Down & Dirty: Keptola O'Neal 181, Takoda Knapp 219; Saucey: Erik Bounkhong 223, Daniel Menh 203, Jacky Luong 215.