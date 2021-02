Bõlaide, Pāpode 19: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Ripoot eo jen Arkansas in ewōr 314,445 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok ilo, Pāpode 19 raan eo. Tibaatmen eo an State health officials’ ear bareinwõt ripoot e 5,323 armej emōj aer jako im 301,772 raar mour jen nañinmej in. Officials ear bareinwōt ripoot rek kwaļok raar lelok 493,776 wā in covid ñan Arkansas.

• Ilo an weather in ejjañin eman kōn wōt an snow ekōmman bwe kakōlkōl ak wā ko leļok ñan armej ren bōjrak mokta kōn an nana mejatoto kōn an ice im snow. Juōn iaan rikenono ro jen ra eo an jikin ājmour ear ba bwe kōn an nana ial ne im lap an snow ekōman an rumwij an uno kein 13,600 im etan Moderna Vaccine jede tok.

• Melele eo itok jen Gov. Asa Hutchinson ilo kar Pāpode 16 raan eo ej ba bwe ilo naaj wiikk in tok state in enaj receive ak bōk eļapļok wā in coronavirus jen federal government. Juon iaan ruteij ro jen White House Press Secretary Jen Psaki ear kōmman kakobaba ke administration enaj kōļapļok ruo alen joñan uno in wā ak vaccine ko renaj etal ñan kajojo states, im imōn wia ko einwōt Walmart im imōn wia ko jet im rej bok jipañ jen federal būrookram eo.

• Ra eo an jikin ājmour eļap ej bar kakemejmej kōn kakiek ko aer ilo ad kōmmani wāwein ko ad ilowaan imōko reļļap ke 100 jima lōñļok armej ej aikuj wor plan ak melim jen department eo an jikin ājmour, Hutchinson ear kōjjeļā ilo Pāpode 16 raan eo ke jen kar Jānwōde 2 raan eo ro im rej kōmman būrookram ko im ewōr 10 ako lōñļok armej ej aikuj wōr aer plan ak melim kadede im ej aikuj approve jen ra eo an jikin ājmour. Maaj 1 raan enaj expire jet ian kakien ko nae joñan limit in makutkut ko. Ekkeijlok wōt ilo jet ian limit ko, department eo an jikin ājmour ilo wiik in ear bareinwōt kwaļok jet kakien ko nae būrookram ko im ewōr tarrin joñan in armej 100 ak dikļok einwōt imōko imōn alooj ko ak movie theaters im convention centers ko ak imōko im reļļap im ekā ad kojerbali ñan kemem.

• Ra eo an Jikin Ājmour ear bareinwōt kōmman oktak ilo jet iaan kakien ko aer ñan kōtļok bwe tournaments ko an jikin Jikuul im jukjuk in pād ko ren wōnmaanļok wōt ijo wōt ke ej aikuj wōr plan im kōmelim jen ra eo an jikin Ājmour, meļeļe kein letok jen Gov. Hutchinson ilo Pāpode 16 raan eo.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/feb/19/friday-feb-19-five-things-know-about-covid-19-arka/