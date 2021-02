VIERNES, 19 de FEBRERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 314.445 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 19 de febrero. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.323 fallecimientos por covid-19 y 301.772 personas recuperadas. Los funcionarios también informaron que Arkansas ha administrado 493.776 dosis de la vacuna covid-19.

• El clima nevado continuó obstaculizando las pruebas de coronavirus y los esfuerzos de vacunación de Arkansas esta semana. Un portavoz del departamento de salud dijo que el clima parecía ser la causa de un retraso que afectó la entrega de 13.600 dosis de la vacuna Moderna.

• El estado recibirá la próxima semana su mayor incremento hasta ahora en su asignación semanal de vacuna contra el coronavirus del gobierno federal, dijo el 16 de febrero el gobernador Asa Hutchinson. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, declaró en una sesión informativa que, además de aumentar la cantidad de vacuna que llega a los estados, la administración estaba duplicando la vacuna que llega a Walmart y otros minoristas bajo un programa federal.

• El Departamento de Salud de Arkansas revisó sus reglas para que los eventos bajo techo con hasta 100 personas puedan ocurrir sin presentar un plan al departamento para su aprobación, anunció el gobernador Hutchinson el 16 de febrero. Desde el 2 de enero, los organizadores de eventos con más de 10 personas habían estado requerido para enviar planes. El límite más estricto de eventos originalmente estaba programado para expirar el 1 de marzo. Junto con el límite revisado, el Departamento de Salud también publicó esta semana reglas separadas para eventos con 100 personas o menos que cubren lugares como cines y centros de convenciones.

• El Departamento de Salud también ha cambiado sus reglas para permitir torneos deportivos de equipos de las escuelas y la comunidad de "contacto cercano" siempre y cuando el Departamento de Salud apruebe un plan que describa las precauciones que se tomarán, dijo el gobernador Hutchinson el 16 de febrero.

