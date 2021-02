Bõlaide, Pāpode 26: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be posting these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Ripoot eo jen Arkansas in ewōr 318,638 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok ilo, Pāpode 26 raan eo. Ra eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 5,407 armej emōj aer jako im 308,725 raar mour jen nañinmej in. Ri-jerbal ro raar bareinwōt ripoot ke ear wor tarrin 578,519 wā in covid ko raar lelok ñan ro rej jokwe ilo Arkansas.

• Bōnbōn in nañinmej eo an covid-19 rainin emōj an diklok kōn joñan ne 6,478 ilo kar Pāpode 18 raan eo. Drik tata in bōnbōn jen allōñ ko lalem rej jemlok lok.

• Ilo kar Pāpode 23 raan eo, Gov. Asa Hutchinson ear bar lemaan lok ien wă eo ňan ri-Arkansas ro im joňan yiō kane aer rej 65-69 im rej eligible ňan aer bōk wā in coronavirus eo, ear ba ke group rein rejjab kar maroň in bōk wă in ilo juōn alloň rumwij lok. Ilo joňan kōtaan ne ekamman bwe en maroň bar dreloň tok tarrin 115,000 armej in Arkansas ro im rej eligible.



• Hutchinson ear bareinwōt kwalok ilo Pāpode 23 raan eo ke ej plan ñan karmwujlok state’s public health emergency declaration eo ñan mokta jen expire ilo naj Pāpode 27 raan.

• Ekkar ñan epidemiologist eo an Arkansas Jennifer Dilaha ilo kar Pāpode 24 raan ear ba bwe Ri-tel ro an Arkansas naaj jelā jete wōran uno in wā eo renaaj lelok ñan armij Arkansas mokta jen Papode 28 jen Johnson & Johnson, bōtab ilo ien ne wōt elañe jikin U.S. Food and Drug Administration eo kōjerbale ilo ien idiñ.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

