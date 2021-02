VIERNES, 26 de FEBRERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 318.122 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 26 de febrero. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.397 fallecimientos por covid-19 y 307.978 personas recuperadas. Los funcionarios también informaron que Arkansas ha administrado 578.519 dosis de la vacuna covid-19.

• El número de casos activos en el estado se redujo a 6.478 el 18 de febrero, el número más bajo que se haya reportado en cinco meses.

• El gobernador Asa Hutchinson extendió el 23 de febrero la elegibilidad para las vacunas contra el coronavirus a los habitantes de Arkansas de 65 a 69 años, un grupo que, según había declarado anteriormente, no tendrían acceso a las vacunas hasta dentro de un mes. La expansión hace que unos 115.000 habitantes más de Arkansas sean elegibles.

• El gobernador Hutchinson también declaró el 23 de febrero que planea extender la declaración de emergencia de salud pública del estado antes de que expire el 27 de febrero.

• Los funcionarios podrían saber a partir del 28 de febrero cuántas dosis recibirá Arkansas de la vacuna desarrollada por Johnson & Johnson, si la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos emite una autorización de uso de emergencia para la vacuna, declaró el 24 de febrero la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/feb/26/friday-feb-26-five-things-know-about-covid-19-arka/