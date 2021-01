VIERNES, 1 de ENERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes que debe saber de esta semana sobre el coronavirus.

Arkansas ha confirmado un total de 222,430 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 17 de diciembre. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 3,637 muertes por Covid- 19 y 196,914 personas recuperas

Un aumento en los casos de los miembros del personal llevó al Departamento de Correccionales el 30 de diciembre a anunciar un "cierre" de las prisiones del estado hasta al menos el 15 de enero. El cierre significa que "todo movimiento no esencial dentro de las instalaciones o entre las instalaciones será suspendido" y se suspenderá un proyecto piloto de visitas lanzado a principios de este mes en cuatro prisiones estatales.

El presidente de la Universidad de Arkansas de Ciencias Médicas, Cam Patterson, declaró en una serie de tuits el 30 de diciembre de que el hospital de la universidad "ha tenido dificultades para mantener el ritmo" de las necesidades de los pacientes con y sin covid-19. El hospital está tomando medidas para alojar a más pacientes, incluida la construcción de un área adyacente a su departamento de emergencias en el estacionamiento del hospital. Esto se produjo después de que Hutchinson anunciara un plan para renovar dos instalaciones durante las próximas semanas para albergar hasta 124 pacientes con virus adicionales.

El gobernador Asa Hutchinson firmó una orden el 29 de diciembre que extiende la declaración de emergencia debido al covid-19 por otros 60 días, manteniendo en su lugar medidas como una expansión de la telemedicina, una opción para que los niños asistan a la escuela de manera virtual y Directivas departamentales diseñadas para prevenir la propagación del virus. Anunció el mismo día un récord de 66 muertes y dijo que "no estaba satisfecho" con el ritmo de vacunaciones en hogares de ancianos, que comenzó la semana pasada.

A partir del 2 de enero, las reuniones en interiores de 10 o más personas, con la excepción de aquellas cubiertas por directivas separadas, como iglesias, eventos deportivos escolares y restaurantes, requerirán que se presente un plan a las autoridades de salud estatales antes del evento, anunció Hutchinson en diciembre. 23.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/01/friday-jan-1-five-things-know-about-covid-19-arkan/