Bõlaide, Jānwōde 8: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Ekkar ñan jeje ko ak (record) ko jen Arkanas ej kwalok bwe emōj an walok tarin 245,916 renañinmij in covid-19 im jet renaninmij in covid-19 meñe raar jab teej ak rej kwalok ke elōñ kakkōlle ko ippaer ekkar ñan jeje ak (record) ko raar kwaloki ilo Jānwōde 8 raan eo. Rijerbal ro jen jikin ājmour raar bareinwot kwalok bwe emōj an jako tarin 3,926 armij jen nañinmij in im 215,980 armij raar mour jen nañinmij in ak jen covid-19.

• Wā in covid-19 emōj jino ajeej ñan Rijerbal ro an mōn takto ko ak (hospital ko), ñan Rijerbal ro rej jerbal ilo mōn rutto ro rej lale er, ñan jejjo Rijerbal ro ilo jet iaan mōn kalbuuj ko im ñan Rijerbal ro im jerbal ko aer rej aikuij mokaj aer emakutkut ñe elōñ idiñ rej walok ak (emergency) ko. Pepe eo nan lale ta eo renej komane naaj likiti ilo website eo an State ak Arkansas ilo Jānwōde 15 raan ekkar ñan naan eo an Gov. Asa Hutchinson ilo Jānwōde 5 raan eo.

• Armij ro ilo Arkansas im rej 70 aer iiō lōñlok, kobalon ippen Rijerbal ro rej aikuij jerbal ekkar ñan mōn jerbal ko aer einwōt Rikaki ro, rijerbal ro rej jerbal ilo mōn wia ko, rijerbal ro an mōn mōñā ko im agriculture ak jikin kallib ak atake ko, Rijerbal ro an kien nej kobaiki er ippen droon ilo Phase1B ñan aer bōk wā in covid-19 im enej jinoe ilo Pāpode 1 raan ekkar ñan naan ko Hutchinson ilo Jānwōde 5 raan eo, ej bareinwōt kōnaan bwe en jinoe Phase 1C ilo Eprōl 1 raan im ro ej lōmnak kake er ej armij ro rej 65 iio lōñ ñan 69 aer iio im ro rej 16 dretta er ñan 64 aer iio im elōñ aer nañinmij ekautata im ñan bar Rijerbal ro rej aikuij jerbal.

• Ilo Janwode 5 raan ear kwalok bwe ear lōñ tata armij raar drelon kōn aer nañinmij in covid-19. Ej bareinwot kwalok bwe rinañinmij ro ilo ventilator im ro rej ped ilo intensive care ak (ICU) ear lōñ lok jen mokta lok.

• Ekkar ñan State Epidemiologist Jennifer Dillaha ilo kar ba ilo Jānwōde 6 raan eo ej ba im kwalok “bwe unin an lōñ lok case ear itok jen Kiriijmij eo (Christmas) im New year eo”. Ej bareinwōt kōtmane bwe enej lōñlok wot rinañinmij ilo aer kar koba ippen droon im iaeo ippen droon in ilo kar ien holiday ko.

