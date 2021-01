VIERNES, 8 de ENERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes que debe saber de esta semana sobre el coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 245,916 casos de covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 8 de enero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 3,926 muertes y 215,918 personas recuperadas.

• Las vacunas covid-19 se distribuyen primero a los trabajadores del hospital, aquellos trabajadores y los residentes en centros de atención a largo plazo, ciertos trabajadores de prisiones y socorristas bajo la Fase 1A del esfuerzo de vacunación. Un plan para los próximos pasos se publicará en la página web del estado antes del 15 de enero, declaró el gobernador Asa Hutchinson el 5 de enero.

• Los habitantes de Arkansas de 70 años o más, junto con los trabajadores esenciales de primera línea como maestros, trabajadores de supermercados, trabajadores en el área de alimentos y agrícolas y trabajadores gubernamentales esenciales se incluirán en la Fase 1B del plan de vacunación del estado, que comenzará el 1 de febrero, el gobernador Hutchinson también lo declaró el 5 de enero. El gobernador Hutchinson mencionó que espera pasar a la Fase 1C en abril. Aquellos en 1C serán personas de 65 a 69 años, personas de 16 a 64 años con afecciones médicas de alto riesgo y otros trabajadores esenciales.

• El número de pacientes con COVID-19 hospitalizados en Arkansas superó los 1,300 el 5 de enero, estableciendo un nuevo récord por cuarto día consecutivo. El número de pacientes con virus en ventiladores y en cuidados intensivos también batió récords.

• La epidemióloga estatal Jennifer Dillaha declaró el 6 de enero que un alto número de casos nuevos refleja una "tendencia ascendente continúa relacionada con la Navidad y luego con la víspera de Año Nuevo". Ella espera que la aceleración de nuevos casos continúe a medida que las personas infectadas durante las reuniones navideñas transmitan el virus a otras personas.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/08/friday-jan-8-five-things-know-about-covid-19-arkan/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/jan/08/bolaide-janwde-8-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-jel/