Bõlaide, Jānwōde 15: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Ekkar ñan jeje ko ak (record) ko ioon Arkansas in ej kwaļok bwe ewōr tarin 242,593 armij rej nañinmij in covid-19 kij eo im ro jet iaer renañinmij in covid-19 meñe raar jab teej ak kwaļok ke elōñ kōkaļļe ko ippaer ekkar ñan jeje ko ak (record) jen jinoe an kar waļok nañinmij in ekkar ñan ripoot eo raar likiti ilo Jānwōde 15 raan. Bareinwot ro jen Ra eo an Jikin Ejmour tarin 4,186 armij emōj aer jako jen nañinmij in im 232,709 armij emōj aer mour jen nañinmij in. Bareinwōt rej kwaļok bwe emōj aer ajeej tarin 106,826 wā in covid-19 eo.

• Armij ro im 70 aer iio lōñļok koba Rijerbal ro an mon child care ak ro rej lale ajiri eo naan bōk wā in covid-19 ilo Jānwōde 18 im kōjjeļā in ej itok jen Governor eo an Arkansas Asa Hutchinson ilo Jānwōde 12 raan eo. Botab ekar mokaj aer bok wā eo jen an kar bebe kake im raar jab kobaiki Rikalbuuj ro.

• John Vinson, chief executive jen Arkansas Pharmacists Association ej ba enaaj bwe wā eo botab enaaj bōk jet wiik ñan aolep bwe ren bōke. Rikaki ro rej aikuij kebaak ak kir ļok boss eo aer ñan kōman aer ien ñan bōk wā eo. Im ro rej 70 iiō lōñļok rej aikuij kir ļok mōn kauno eo aer im laajrak in mwe kein ilo am nej jebed link e lal: https://www.healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-map-of-1-a-pharmacy-locations

• Bōnbōn eo an covid-19 ak nañinmij elōñļok jen kar wiik eo ļok, ilo an Jennfier Dillaha kar karoñ mōn hospital ko ak mōn taktō ko bwe bōnbōn ne enaaj walōñļok wot ilo wiik kane rej bedo tok. Kiō ilo tōrein ej kwaļok bwe jen Jānwōde 10 raan elōñ tarin 27,822 active case kiō.

• Ekkar ñan rekoot im ripoot ko jen University of Arkansas for medical Science Fay W .Boozeman College of Public Health ilo Jānwōde 12 raan rej kwaļok bwe ilju jekļaj enaaj lōñļok ro renaaj dreļoñ hospital, ekoba ICU im armij ro renej pād ilo ventilator ak kōjerbal kein menono eo.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/15/friday-jan-15-five-things-know-about-covid-19-arka/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/15/viernes-15-de-enero-cinco-hechos-importantes-sobre/