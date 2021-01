Motor sports results

Chili Bowl

TULSA -- Wednesday night's preliminary feature results from the 35th annual Chili Bowl Midget Nationals at the Tulsa Expo Raceway with starting positions in parentheses. The top two finishers qualify for Saturday night's main event:

Rico Abreu (1), St. Helena, Calif. Alex Bright (2), Collegeville, Pa. Brad Sweet (9), Grass Valley, Calif. Jake Neuman (7), New Berlin, Ill. Colby Copeland (8), Roseville, Calif. Kevin Thomas Jr. (14), Cullman, Ala. Jake Swanson (5), Anaheim, Calif. Daniel Robinson (6), Ewing, Ill. Parker Price-Miller (4), Kokomo, Ind. Giovanni Scelzil (10), Fresno, Calif. Sammy Swindell (17). Germantown, Tenn. Brian Carber (19), Pipersville, Pa. Brandon Waelti (15), Sun Prairie Wis. Emerson Axsom (13), Franklin, Ind. Tyler Thomas (16), Collinsville, Okla. Colten Cottle (22), Kansas, Ill. Steven Shebester (18), Mustang, Okla. Brett Moffitt (24), Mooresville, N.C. Max Adams (21), Loomis, Calif. Jeff Stasa (23), Kingman, Kan. Robert Dalby (3), Anaheim, Calif. Chase Randall (11), Waco, Texas Cameron Key (12), Warrensburg, Mo. A.J. Hopkins (20), Brownsburg, Ind.

Lap leaders -- Abreu 1-30. Heat winners -- Axsom, Miller, Waelti, Neuman, Thomas, Abreu, Bright. Qualifier winners -- Scelzi, Copeland, Miller, Dalby. C-Main winners -- Shawn Jackson, Jake Neal. B-Main winners -- Swindell, Shebester.

Wild West Shootout

QUEEN CREEK, Ariz. -- Wednesday night's feature race top finishers from the Wild West Shootout at Arizona Speedway:

LATE MODEL

Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. ($5,000) Tyler Erb, New Waverley, Texas Jason Papich, Nipomo, Calif. Mike Marlar, Winfield, Tenn. Bobby Pierce, Oakwood, Ill. Garrett Alberson, Albuquerque, N.M. Dustin Sorensen, Rochester, Minn. Jimmy Mars, Menomonie, Wis. Kyle Beard, Trumann Donny Schatz, Fargo, N.D.

Others

14.Jared Landers, Benton

Lap leaders -- Davenport 1-30. Top qualifier -- Ricky Thornton Jr., 14.525 seconds (92.943 mph). Heat winners -- Thornton, Papich, Stormy Scott, Pierce, Davenport, Sorensen. B-Main winners -- Johnny Scott, Chris Simpson. Nonqualifying Arkansans -- Blonde Bomber Mitchell, Pea Ridge; Billy Moyer, Batesville.

MODIFIED

Dustin Strand, East Grand Forks, Minn. Rodney Sanders, Happy, Texas Casey Skyberg, Rapid City, S.D. Lucas Schott, Chatfield, Minn. Shane Sabraski, Rice, Minn.

Others

6.Tyler Wolff, Fayetteville