VIERNES, 15 de ENERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English Spanish and Marshallese.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 264.511 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 15 de enero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 4.228 muertes por Covid-19 y 235.513 personas recuperadas. Las autoridades también reportaron que Arkansas ha distribuido 112.238 dosis de la vacuna para Covid-19.

• Los residentes de Arkansas que tengan 70 años o más, así como los empleados de escuelas y centros de cuidado infantil, serán elegibles para recibir la vacuna covid-19 a partir del 18 de enero, anunció el gobernador Asa Hutchinson el 12 de enero. El grupo comenzará a recibir la vacuna algunas semanas antes del calendario anunciado originalmente por el gobernador. Los internos en las prisiones están excluidos.

• John Vinson, director ejecutivo de la Asociación de Farmacéuticos de Arkansas, dijo que, si bien habrá suficientes vacunas disponibles, puede llevar algunas semanas programar citas para todas las personas elegibles para recibir las vacunas. Los maestros deben comunicarse con sus empleadores para obtener información sobre cómo recibir la vacuna. Las personas mayores de 70 años pueden programar sus citas llamando a una farmacia participante. Puede encontrar una lista en: healthy.arkansas.gov/programs-services/topics/covid-19-map-of-1-a-pharmacy-locations.

• El número de casos activos de covid-19 estuvo en niveles altos esta semana, lo que según la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha es probablemente una advertencia de habrá un mayor número de hospitalizaciones en las próximas semanas. Los casos activos alcanzaron un récord el 10 de enero con 27.822.

• La perspectiva a largo plazo para las hospitalizaciones, incluso en las unidades de cuidados intensivos y el uso de ventiladores, es peor que el pronóstico del mes pasado, según las proyecciones publicadas el 12 de enero por el Fay W. Boozman College of Public Health de la Universidad de Arkansas para Ciencias Médicas. El informe señaló que Arkansas probablemente no verá los efectos de la vacuna a corto o mediano plazo.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

