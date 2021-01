Bõlaide, Jānwōde 22: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas in emōj rekoote ke 279,220 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Janwode 22 raan eo. Tibaatmen eo an State health official ro raar bareinwõt ripoot im kwalok bwe 4,496 armej emōj aer jako im 254,076 uno in covid19 emōj aer kajededi ekkar ñan melele ko letok jen officials. Bareinwōt rej kwaļok bwe emōj aer ajeej tarin 186,105 wā in covid-19 eo.

• Ilo Janwōde. 20 ewor jet meļeļe ko jen, Gov. Asa Hutchinson ear lo oktak ilo an dikļok cases in covid19 ilo Arkansas in, im dikļok wot nōmba in nañinmej kin joñan in 549, nan 20,391.

• Ewōr jet uno ko rar bareinwōt leļok ñan Walgreens im CVS ñan armej im rijerbal ro eto aer jerbal ilo hospital ak imōko jet im rej lale ritto, meļeļe kein raar itok jen Hutchinson ilo Jānwōde 19 eo. Col. Robert Ator, coordinator eo an Arkansas Vaccine, ear ba ke state officials ej kojatdrikdrik ke renaj komman bwe 30,000 uno in covid19 ren pojak ñan aolep jikin ko ilo Arkansas in. Ear bareinwot kakobaba ke companies ak bejnej ko rej aikuj likjorore wā eo kein karuo ilo jemļokin allōñ in.

• Hutchinson ear bōk wā eo an kein kajuōn ilo Jānwōde 18 raan eo, bareinwōt kōrā eo ippen Susan Hutchinson, Health Secretary Romero, im 4 rikaki bareinwot. Armej ro 70 aer iiō im rittoļok im rijerbal ro rej jerbal ilo imōn Jikuul ko ekoba rijerbal ro ilo imōn lale ajri jiddik ko im ro rej jerbal ilo tibaatmen eo eutiej an jikin jeļāļokjen im staff ro aer remaron bōk wā in jino jen Jānwōde 18 raan eo. Pharmacists ak Taktō eo ej bōk eddoin leļok uno ñan armej ear riboot e ke kajjitōk ko itok ñan e jen armej ikkijen vaccine ak uno in covid19 eļap an kar loñ ro rej kajjitōk uno in jen joñan uno in covid19 ko raar tōprak.

• Officails ro raar wōnmaanļok wōt im letok naan in rōjañ ke ekkōnak mask im katoļok kōj jen doon bwe en dikļok wōt nomba in nañinmej in. Hutchins ej kajjitōk ipped wōj kajojo Ri-Arkansas ke jen kajjeoñ kadikļok iaio ko eļaptata naaj ilo Pāpwōde 7 raan ej iien Super Bowl-ak raan eo eļap im rej kōjemļok ikkure eo eļap ej Football.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/22/friday-jan-22-five-things-know-about-covid-19-arka/