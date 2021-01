VIERNES, 22 de ENERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 279.220 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publica da el 22 de enero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 4.496 muertes por Covid-19 y 254.076 personas recuperadas. Las autoridades también reportaron que Arkansas ha distribuido 186.105 dosis de la vacuna para Covid-19.

• En una declaración del 20 de enero, el gobernador Asa Hutchinson hizo notar una caída en el número de casos activos en Arkansas y el cuarto día consecutivo de disminución. Ese número se redujo en 549, a 20.391.

• Se asignó un excedente de vacunas a Walgreens y CVS para residentes y trabajadores en centros de atención a largo plazo, declaró el gobernador Hutchinson el 19 de enero. El coronel Robert Ator, coordinador del esfuerzo de vacunas de Arkansas dijo que los funcionarios estatales esperaban redirigir alrededor de 30,000 de las dosis para ponerlos a disposición de la población en general ahora elegible para la vacuna. Agregó que las empresas deberían terminar de administrar las segundas dosis de la vacuna en los centros de atención a largo plazo para finales de este mes.

• El gobernador Hutchinson recibió su primera dosis de la vacuna el 18 de enero, junto con su esposa, Susan Hutchinson, el secretario de salud José Romero y cuatro maestros. Las personas de 70 años o más y los empleados escolares, incluidos los trabajadores de cuidado infantil y el personal de educación superior, se volvieron elegibles para la vacuna el 18 de enero. Los farmacéuticos informaron que la demanda de la vacuna fue mayor que el número de dosis que recibieron.

• Los funcionarios continuaron aconsejando tener precaución y continuar con las medidas como el uso de máscaras y el distanciamiento social para mantener el número de casos bajo. El gobernador Hutchinson hizo un llamado a la población de Arkansas para evitaran las grandes reuniones, especialmente en el Super Bowl del 7 de febrero, para evitar los repuntes observados después vacaciones anteriores.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/22/friday-jan-22-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/jan/22/bolaide-janwde-22-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-je/