ASU academic honorees listed for fall semester

Arkansas State University at Jonesboro announced its Chancellor's and Dean's Lists for the fall semester, including southeast Arkansas residents.

The Chancellor's List (designated below as CL) includes students who earned a grade point average of 4.0. The Dean's List (designated below as DL) includes students with a grade point average of 3.6 to 3.99.

Area honorees listed by hometown include:

ARKANSAS COUNTY

DeWitt: Olivia Deviney, CL; Karli Rieves, CL; Beth Shadwick, CL; Darby Vancamp, CL; Carly Watkins, CL; Ashtyn Beck, DL; Tiner Gunnell, DL; Emiley Kerns, DL; Taylor Mannis, DL; Kayla Poor, DL.

Gillett: Banks Philipp, CL; Humphrey: Hannah Jackson, DL; Saint Charles: Caitlin Jones, CL; Stuttgart: Bryana Hancock, CL; Bethany Crum, DL; Lane Eldridge, DL; Breuana Light, DL; Dustin Oltmann, DL; Blake Sanders, DL; Sydnee Segars, DL; Erin Siems, DL; Tichnor: Makayla Whiting, DL.

BRADLEY COUNTY

Warren: Mary Grace DeArmond, DL; Cherish Poole, DL.

CHICOT COUNTY

Lake Village: Sara Johnson, CL.

CLEVELAND COUNTY

Rison: Hannah Tisdale, CL; Amber Wessel, CL; Elizabeth Jackson, DL; Alexandra Parette, DL; Trenton Stover, DL.

DALLAS COUNTY

Fordyce: Kaoori Archer, DL; Damon Rice, DL.

DESHA COUNTY

Dumas: Jerrison Edwards, CL; Madison Bonds, DL; Sarah Smith, DL.

McGehee: Drew Wilson, CL; Mary Dunn, DL; Tillar: Sara Evans, CL.

DREW COUNTY

Monticello: Haley Hill, CL; M Pinkus, CL; V Pinkus, CL; Samuel Mencer, DL.

GRANT COUNTY

Grapevine: Tristan Bodiford, DL; Terah Grimes, DL; Hensley: Hayley Capps, DL; Prattsville: Alaina Allen, CL; Ashton Archer, CL.

Sheridan: Blair Casey, CL; Cassie Clement, CL; Erin Coleman, CL; Brendan Crutchfield, CL; Megan Gray, CL; Anna Handloser, CL; Logan Mitchell, CL; Carly Strong, CL; Allison Berry, DL; Claire Gibbs, DL; Jacob Oliver, DL; Christine Thompson, DL.

JEFFERSON COUNTY

Jefferson: Jack Germaine, DL; Pine Bluff: Jakieria Davis, DL; Joel Porchia, DL.

White Hall: Ross Ellis, CL; Sara Jones, CL; Hanna Stone, CL; Sydney Zuber, CL; Blaine Carter, DL; Tracie Dykes, DL; Hayden Foster, DL; Leah Hendrix, DL; John Horton, DL; Madalyn Jennings, DL; Monica Joslin, DL; Madison Poe, DL; William Ragar, DL; Henley Tucker, DL.

LINCOLN COUNTY

Lincoln, Grady: Christyne Mays, DL; James Shipman, DL;

Star City: Cassidee McGee, CL; Mackenzie Poe, CL; Ryan Davis, DL; Eli Edmonds, DL; Katie Henley, DL; Laterriuna Hill, DL; Tayelor Johnson, DL; Jaycee Merritt, DL; Anna Wright, DL.