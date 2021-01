Professional golf statistics

Tour Statistics

Through Sunday

PGA TOUR

FedExCup Season Points

1, Dustin Johnson, 1,018. 2 (tie), Patrick Cantlay, Harris English and Joaquin Niemann, 1,017. 5, Justin Thomas, 784. 6, Bryson DeChambeau, 783. 7, Stewart Cink, 737. 8, Viktor Hovland, 706. 9, 2 tied with 705.

Scoring Average

1, Dustin Johnson, 68.288. 2, Bryson DeChambeau, 69.204. 3, Justin Thomas, 69.326. 4, Harris English, 69.329. 5, Padraig Harrington, 69.365. 6, Joaquin Niemann, 69.368. 7, John Huh, 69.478. 8, Will Zalatoris, 69.556. 9, Xander Schauffele, 69.595. 10, Russell Henley, 69.596.

Driving Distance

1, Bryson DeChambeau, 329.2. 2, Rory McIlroy, 322.7. 3, Cameron Champ, 318.2. 4, Wyndham Clark, 316.4. 5, Sam Burns, 314.6. 6, Will Gordon, 314.5. 7, Dustin Johnson, 314.4. 8, Will Zalatoris, 314.0. 9, Matthew Wolff, 313.4. 10, Cameron Davis, 313.2.

Driving Accuracy Percentage

1, Matt Kuchar, 74.34%. 2, James Hahn, 73.33%. 3, Webb Simpson, 73.21%. 4, Brendon Todd, 72.77%. 5, Mike Weir, 72.32%. 6, Scottie Scheffler, 72.16%. 7 (tie), Abraham Ancer and Jazz Janewattananond, 72.06%. 9, Brian Stuard, 71.85%. 10, Martin Laird, 71.58%.

Greens in Regulation Percentage

1, Jim Furyk, 77.78%. 2, Matthew NeSmith, 77.55%. 3, Russell Knox, 76.39%. 4, Martin Laird, 76.07%. 5, Dustin Johnson, 76.04%. 6, Stewart Cink, 75.60%. 7, Emiliano Grillo, 75.44%. 8, Sam Burns, 75.28%. 9, James Hahn, 74.57%. 10, Justin Suh, 74.44%.

Total Driving

1, Sam Burns, 58. 2, Jon Rahm, 59. 3, Dustin Johnson, 63. 4, Rory McIlroy, 78. 5, Scottie Scheffler, 80. 6, Joaquin Niemann, 85. 7, Jason Kokrak, 90. 8, James Hahn, 91. 9, Sungjae Im, 105. 10, Corey Conners, 113.

SG-Putting

1, Andy Ogletree, 2.837. 2, Ollie Schniederjans, 1.261. 3, Patrick Reed, 1.235. 4, Peter Malnati, 1.230. 5, Sahith Theegala, 1.212. 6, Zack Sucher, 1.174. 7, Ben Taylor, 1.144. 8, Brendon Todd, 1.061. 9, Johnson Wagner, 1.060. 10, David Hearn, 1.042.

Birdie Average

1, Justin Thomas, 5.33. 2, Ryan Palmer, 5.32. 3, Rory McIlroy, 5.13. 4, Patrick Reed, 5.11. 5, Joaquin Niemann, 5.09. 6, Harris English, 5.03. 7 (tie), Harry Higgs and Xander Schauffele, 5.00. 9, Patrick Cantlay, 4.93. 10, 2 tied with 4.88.

Eagles (Holes per)

1, Bryson DeChambeau, 41.1. 2 (tie), Cameron Champ and Matthew Wolff, 56.6. 4, Bubba Watson, 57.6. 5, Kristoffer Ventura, 58.5. 6 (tie), Jon Rahm, Xander Schauffele and Justin Suh, 60.0. 9, Louis Oosthuizen, 64.8. 10, Ryan Palmer, 66.0.

Sand Save Percentage

1, Brooks Koepka, 83.33%. 2, Sahith Theegala, 81.82%. 3 (tie), Jim Furyk, Scott Piercy and Vaughn Taylor, 75.00%. 6, Tyrrell Hatton, 73.33%. 7, Ben Taylor, 73.08%. 8, Kevin Chappell, 72.73%. 9, Denny McCarthy, 72.41%. 10, Viktor Hovland, 71.43%.

All-Around Ranking

1, Dustin Johnson, 259. 2, Tony Finau, 330. 3, Xander Schauffele, 365. 4, Joaquin Niemann, 367. 5, Justin Thomas, 380. 6, Webb Simpson, 397. 7, Sam Burns, 404. 8, James Hahn, 414. 9, Jon Rahm, 419. 10, Collin Morikawa, 431.

LPGA Tour

Scoring

1, Sei Young Kim, 68.686. 2, Brooke M. Henderson, 69.703. 3, Inbee Park, 70.067. 4, Danielle Kang, 70.082. 5, Nasa Hataoka, 70.106. 6, Lydia Ko, 70.255. 7, Nelly Korda, 70.268. 8, Lexi Thompson, 70.512. 9, Carlota Ciganda, 70.581. 10, Moriya Jutanugarn, 70.620.

Driving Distance

1, Bianca Pagdanganan, 283.071. 2, Anne van Dam, 282.173. 3, Maria Fassi, 280.610. 4, Nelly Korda, 271.963. 5, Lexi Thompson, 270.200. 6, Nanna Koerstz Madsen, 269.897. 7, Jessica Korda, 269.489. 8, Brooke M. Henderson, 266.784. 9, Linnea Strom, 266.539. 10, Alana Uriell, 265.538.

Greens in Regulation

1, Sei Young Kim, 77.60%. 2, Brooke M. Henderson, 77.30%. 3, Carlota Ciganda, 73.90%. 4, Nelly Korda, 73.60%. 5, Lexi Thompson, 73.10%. 6, Danielle Kang, 72.20%. 7, Moriya Jutanugarn, 72.10%. 8, Ally Ewing, 71.90%. 9, Mina Harigae, 71.60%. 10, Esther Henseleit, 71.50%.

Putts per GIR

1, Sei Young Kim, 1.734. 2, Inbee Park, 1.758. 3 (tie), Danielle Kang and Lydia Ko, 1.768. 5, Madelene Sagstrom, 1.771. 6, Jennifer Song, 1.774. 7, Dottie Ardina, 1.776. 8, Su Oh, 1.780. 9, Leona Maguire, 1.784. 10, Nasa Hataoka, 1.785.

Birdies

1, Minjee Lee, 208. 2, Yealimi Noh, 206. 3, Stacy Lewis, 201. 4, Jennifer Song, 200. 5, Danielle Kang, 194. 6 (tie), Austin Ernst, Ally Ewing and Xiyu Lin, 186. 9, Ashleigh Buhai, 185. 10, Cheyenne Knight, 184.

Eagles

1, Maria Fassi, 8. 2, Anne van Dam, 7. 3, Perrine Delacour, 6. 4, 9 tied with 5.

Sand Save Percentage

1, Minjee Lee, 69.14%. 2, Klara Spilkova, 68.89%. 3, Lydia Ko, 68.25%. 4, Hannah Green, 65.79%. 5, Brittany Lang, 65.57%. 6, Sei Young Kim, 61.29%. 7, Dottie Ardina, 60.47%. 8, 3 tied with 60.00%.

Rounds Under Par

1, Sei Young Kim, 71.43%. 2, Brooke M. Henderson, 62.16%. 3, Marina Alex, 61.54%. 4, Danielle Kang, 61.22%. 5, Minjee Lee, 59.02%. 6, Nelly Korda, 58.54%. 7, Carlota Ciganda, 58.14%. 8, Inbee Park, 57.78%. 9, Nasa Hataoka, 57.45%. 10, Lydia Ko, 55.32%.

Champions Tour

Charles Schwab Cup Money List

1, Bernhard Langer, $1,493,737. 2, Ernie Els, $1,466,838. 3, Kevin Sutherland, $1,226,807. 4, Miguel Angel Jiménez, $1,120,079. 5, Scott Parel, $1,031,908. 6, Jerry Kelly, $980,978. 7, Jim Furyk, $933,200. 8, Woody Austin, $876,401. 9, Robert Karlsson, $862,768. 10, Retief Goosen, $775,224. 11, Phil Mickelson, $750,000. 12, Brett Quigley, $749,516. 13, Fred Couples, $689,933. 14, Glen Day, $655,945. 15, Rod Pampling, $643,569. 16, Darren Clarke, $616,932. 17, Paul Broadhurst, $612,436. 18, Colin Montgomerie, $606,090. 19, Wes Short, Jr., $546,514. 20, Shane Bertsch, $541,929.

Scoring

1, Bernhard Langer, 68.28. 2, Ernie Els, 68.35. 3, Kevin Sutherland, 68.59. 4, Robert Karlsson, 68.68. 5, Retief Goosen, 69.09. 6, Miguel Angel Jiménez, 69.10. 7, Scott Parel, 69.11. 8, Woody Austin, 69.22. 9, Rod Pampling, 69.40. 10, Jerry Kelly, 69.50.

Driving Distance

1, Retief Goosen, 297.6. 2, John Daly, 296.7. 3, Ernie Els, 294.9. 4, Brandt Jobe, 293.5. 5, Vijay Singh, 293.3. 6, John Huston, 290.7. 7, Scott McCarron, 289.7. 8, Darren Clarke, 289.4. 9, Kenny Perry, 288.7. 10, Robert Karlsson, 287.9.

Driving Accuracy Percentage

1, Fred Funk, 84.21%. 2, Olin Browne, 80.51%. 3, Jerry Kelly, 79.87%. 4, Paul Broadhurst, 79.19%. 5, Corey Pavin, 78.31%. 6, Joe Durant, 78.19%. 7, Robin Byrd, 78.11%. 8, Tom Byrum, 77.96%. 9, Glen Day, 77.80%. 10, Jeff Maggert, 77.18%.

Greens in Regulation Pct.

1, Ernie Els, 77.64%. 2, Kevin Sutherland, 77.26%. 3, Brandt Jobe, 74.58%. 4, Bernhard Langer, 74.29%. 5, Gene Sauers, 73.90%. 6, Jerry Kelly, 73.51%. 7, Tom Lehman, 73.27%. 8, Robert Karlsson, 73.19%. 9, Stephen Leaney, 73.06%. 10, Kenny Perry, 72.82%.

Total Driving

1, Paul Broadhurst, 42. 2, Billy Mayfair, 46. 3 (tie), Darren Clarke and Kevin Sutherland, 47. 5, Tom Lehman, 48. 6, 5 tied with 49.

Putting Average

1, Bernhard Langer, 1.710. 2, Ernie Els, 1.723. 3, Woody Austin, 1.735. 4, Robert Karlsson, 1.736. 5 (tie), Darren Clarke and Retief Goosen, 1.737. 7, Tim Petrovic, 1.738. 8, Kevin Sutherland, 1.739. 9, David Toms, 1.740. 10, Kirk Triplett, 1.744.

Birdie Average

1, Bernhard Langer, 4.61. 2, Ernie Els, 4.50. 3, Kevin Sutherland, 4.46. 4, Retief Goosen, 4.44. 5, Woody Austin, 4.43. 6 (tie), Darren Clarke, Miguel Angel Jiménez and Scott Parel, 4.30. 9, 2 tied with 4.23.

Eagles (Holes per)

1 (tie), Ernie Els and Robert Karlsson, 72.0. 3, Kenny Perry, 83.3. 4, Woody Austin, 92.0. 5, Gene Sauers, 96.8. 6, Vijay Singh, 111.6. 7 (tie), John Huston and Miguel Angel Jiménez, 120.0. 9, 2 tied with 129.0.

Sand Save Percentage

1, Mike Weir, 69.39%. 2, Scott Parel, 65.22%. 3, Billy Mayfair, 62.96%. 4, Tom Pernice Jr., 62.67%. 5, Larry Mize, 62.12%. 6, Lee Janzen, 61.76%. 7, Bernhard Langer, 61.40%. 8 (tie), Fred Funk and Jerry Kelly, 61.22%. 10, Tom Byrum, 61.19%.

All-Around Ranking

1, Ernie Els, 96. 2, Bernhard Langer, 105. 3, Kevin Sutherland, 114. 4, Miguel Angel Jiménez, 117. 5, Woody Austin, 119. 6, Robert Karlsson, 121. 7, Darren Clarke, 140. 8, Kenny Perry, 141. 9, Retief Goosen, 142. 10, Rod Pampling, 154.