Bõlaide, Jānwōde 29: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Arkansas in emōj rekoote im kwalok bwe 290,856 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar likút ilo jibboñin, Jānwōde 29 raan eo. Ri-jerbal ro jen jikin Ejmour ro raar bareinwõt ripoot im kwalok bwe 4,784 armej emōj aer jako im 268,495 remour jen nañinmij in covid-19 eo bareinwōt raar kwalok bwe raar covid-19 emōj aer ajeej wā in covid-19 im melele kein raar itok wōt jen official ro ak Ri-jerbal ro jen jikin Emojur. Bareinwōt rej kwaļok bwe emōj aer ajeej tarin 267,682 wā in covid-19 eo.

• Ilo wiik in Rijerbal ro jen Kien emoj aer jino ajeeji bwe in wa ko kar nan Rijerbal ro rej bok im lale rutto ro ilo mon rutto im ro rej jokwe e. Tarin 2,500 Ri-Arkansas raar bok wa in ilo Walgreen ko kajojo ilo bukon ko ilo Arkansas ilo wot lowaan 24 awa ilo Jānwōde 25 raan eo im kōjjelā in ear itok jen Governor Asa Hutchinson

• Ej lōñ wōt pok kōtaan rutto ro 70 aer iio im Ri-jerbal ro jen jikin mōn uno ko ilo aer kōttar ñaat renaaj bōk eo. Ri-Arkansas ro im 70 aer iiō kōnke rejjab jerbal ak rejjab jokwe ilo mōn rutto ro ñan aer bōk wā rej aikuij kōman aer appointment ak raan im awa ñan nej bōk wā in covid-19 eo.

• Ilo Jānwōde 26 raan eo Hutchinson ear bar kwalok bwe ekkar nan ripoot ko jen Rikakien ro rej kwalok bwe joñon uno in wā eo an covid-19 naaj letok ñan Arkansas enej laplok 16% wiik in lal.

• Bōtab Ri-jerbal ro jen Kien rejjañin lukkun kalikkar ñāāt, rej tōmak im loe bwe nañinmij elap an armij in Arkansas inepata bareinwōt ro ilo Federal Kien rej lōmnak bwe nej ederin in ñan allōñ in Maaj.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/29/friday-jan-29-five-things-know-about-covid-19-arka/