VIERNES, 29 de ENERO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha confirmado un total de 290.856 casos de Covid-19 desde que comenzó la pandemia, de acuerdo con lo información publicada el 29 de enero. Las autoridades sanitarias del estado también reportaron un total de 4.784 muertes por Covid-19 y 268.495 personas recuperadas. Las autoridades también reportaron que Arkansas ha distribuido 267.682 dosis de la vacuna para Covid-19.

• Los funcionarios estatales iniciaron a redistribuir las dosis excedentes de esta semana, que originalmente habían sido designadas para residentes y trabajadores de centros de atención a largo plazo. Aproximadamente 2.500 residentes de Arkansas fueron vacunados en las ubicaciones de Walgreens en las 24 horas posteriores a que las dosis reasignadas estuvieran disponibles el 25 de enero, declaró el gobernador Asa Hutchinson el 26 de enero.

• Los farmacéuticos y los adultos mayores en Arkansas aún informan confusión y largas esperas tratando de conseguir una vacuna para el público en general. Los residentes de Arkansas de 70 años en adelante, a diferencia de otros grupos elegibles, no son parte de un lugar de trabajo o un entorno residencial que pueda programar citas o clínicas de vacunación para ellos.

• Los funcionarios también han recibido informes de que la cantidad de vacuna que el gobierno federal administra a los estados aumentará la próxima semana en aproximadamente un 16%, declaró el gobernador Hutchinson el 26 de enero.

• Los funcionarios de salud de Arkansas mencionaron que, aunque no está confirmado, creen que la cepa más contagiosa del coronavirus probablemente ya esté en el estado. Los funcionarios federales advierten que esta será la cepa dominante en Estados Unidos en marzo.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/jan/29/friday-jan-29-five-things-know-about-covid-19-arka/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/jan/29/bolaide-janwde-29-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-je/