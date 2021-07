Roundup of Northwest Arkansas divorce decrees

The following divorces granted were recorded July 8-July 14 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

2020-530. Lorra Smith v. Sean Smith

2020-619. Savanah Lesh v. Tazzman Lesh

2020-787. Anne Vanderheyden v. Eric Vanderheyden

2020-845. Courtney Paynter v. James Paynter

2020-853. Emily Allred v. Wesley Cook

2020-1118. James Alcocer v. A Alcocer

2020-1708. Stephanie Frink v. Wade Frink

2021-143. Nicole Geiger v. Heath Geiger

2021-187. Shelby Constenius v. Matthew Constenius

2021-226. Haydee Hernandez v. Franklin Soto Mendez

2021-251. Joshua Case v. Terra Case

2021-276. Paige Bodily v. Joshua Cagle

2021-412 Pierre Sandoval v. Maria Sanchez

2021-506. Amanda Nida v. Christopher Nida

2021-595. Christine Allen v. Keith Watson

2021-627. Nina Waters v. Christopher Waters

2021-629. Mikayla Deal v. Zacharie Deal

2021-635. Kelley Stewart v. William Stewart

2021-723. Heather Benson v. Robert Benson

2021-824. Robin Saunders v. Steven Saunders

2021-829. Holland Hayden v. Kolin Blakely

2021-845. Amanda Pittman v. Clifford Pittman

2021-855. Shelley Lundstrom v. David Lundstrom

2021-857. Angela Gunter v. Caldeen Gunter

2021-872. Kathryn Law v. Stephen Price

2021-891. Chadwick Kruger v. Kari Kruger

2021-899. Kerry Richo v. Wallace De Olivera

2021-908. Chara Sullins v. Frankie Sullins

2021-1009. Perla Albarran v. Alvaro Albarran

2021-1071. Maxine Lewis v. Jack Lewis

WASHINGTON COUNTY

2020-1845. Austin Hunt v. Cassandra Hunt

2021-215. Hannah Graham v. Mason Hunter

2021-229. Beth Erbe v. Christopher Erbe

2021-348. Brooke Gotcher v. Brian Davenport

2021-364. Donald Burfeind v. Sheri Burfeind

2021-376. Jessica Scarbrough v. Joshua Scarbrough

2021-473. Kaylie Lobanoff v. Brent Lobanoff

2021-481. Brittney Laird v. Dakota Couch

2021-547. Brandon Thomas v. Jeri Thomas

2021-646. Stacy Colbert v. Nickolas Colbert

2021-790. Lisa Comer v. Aaron Comer

2021-818. James Quinton v. Jennifer Quinton

2021-857. Sherry Cockerham v. Jay Cockerham

2021-861. Julia Pederson v. Zachary Pederson