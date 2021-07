School news: UAFS announces Dean's List for River Valley

UAFS

The University of Arkansas at Fort Smith has released the Dean's List for the spring 2021 semester. Students from the River Valley with a 4.0 (straight-A) grade point average are marked with an asterisk.

Alma: Josh Aden, Sydney Alegria, Molly Battles, * Jordan Blackman, Jeffery Bowerman, Stacey Cooper, Logan Cox, * John Davis, Julia Dover, * Rebecca Drummonds-McLaughlin, * Olivia Garner, Brandon Gibbons, * Tiffany Gregory, * Taylor Hall, * Cory Hansen, * Anastasia Harford, * Emilee Hatwig, Houston Haught, * Haleigh Hensley, * Logan Holland, Amber Holt, * Katrina Honeycutt, * Carsyn Jones, Jessica Keith, Parker Kimberland, * Shelby Kordsmeier, * Forrest Lasiter, Drew Montgomery, Kyla Morland, Peyton Owen, Ayrie Parsons, * Hunter Rhoads, Tabor Shores, Jake Stockburger, Jonna Taylor, * William Thomasson, Kaitlin Williams, * Abby Wilson, Raney Wright

Barling: * Casey Cao, Bethany Crippen, Dawn Davis, * Triston Jay, * Caroline Langham, Gabriel Leding, Baile Louderback, Nayelie Maldonado, Kristi Martin, Julia Mathews, Delena Montes, * David Nguyen, Zachary Phillips, * Mary Roberts, Cody Stevens, * Rachel Tanner, Patricia Torres, * Duc Tran, Bailey Vega, * Ivan Welborn

Booneville: Llewlyn Cason, * Bethelene Davenport, * Hannah Evans, * Kevin Goff, * Jo Kerns, * Chelsea Luttrell, Justin Rongey, Jenna Salzer, * Loran Standridge, Whitney Tatum, * Lillian Taylor, * Anna Thammovongsa, Olivia Tomlin, * Jesse Witt, * Elizabeth Yarborough

Cedarville: Susan Burris, * Sara Fatherree-Duke, * Patience Wise, * Devin Yocum

Charleston: * Katrina Fisher, * Allison Green, Molly Harper, * Gunner Heft, * Ryan Keener, David King, Michael Lloyd, * Lacey McKenzie, Saylor McLain, Raegan Oldridge, Richard Phelan, * Garrett Phillips, Hayden Pittman, * Elijah Slaton, Erica Verkamp

Clarksville: * Madison Miller, Janice Schubarth, Myra Smith

Cove: Ashley Caramez, Halie Standerfer

Dyer: Israel Hatley, Dezra Pitchford

Fort Smith: Jorge Abarca, * Tania Abarca, * Muhammad Abdulrahim, Mitchell Adkins, Leslie Ajtun, Ashley Akhavong, * Ghaleb Al-Aidi, Natalia Alarcon, Andrew Anderson, Matthew Appleyard, * Andrea Arredondo, Rosario Arredondo, Michael Arreola, * Michelle Atkins, * Erica Autrand, Jose Avila Euceda, * Alex Avillion, Faith Babb, * Katelyn Bailey, * Daniel Balmaceda, Jody Barbaree, Samantha Barnett, Corey Bass, Rylen Baxter, Hailey Beadle, Joshua Bean, * Ethan Benjamin, * Rachal Berry, Peyton Bettencourt, Randall Bieker, * Sidney Bieker, Claire Birkhead, Kaylee Birkner, Mi'Nae Black, Violet Blurton, * Ibrahima Bojang, * Fatima Bonilla, * Raymond Boston, * Melanie Bradley, Catherine Brantley, Micah Brasher, * Ariana Bray, * Aaron Bridges, Jordan Brisson, * Cade Brooks, * Schuyler Brooks, Emerald Brown, * Jeanie Brown, MaKaia Brown, Shea Brown, * Spencer Brown, * Noah Buchanan, * Kourtny Bullock, * Skye Calvillo, Savannah Canfield Logan, Erica Carman, Logan Cates, * Libby Chadwick, Ashley Chanmanivong, Arthur Chavis, Felicia Chindasack, Hunter Christenberry, Cameron Chronister, * Alina Chuong, Benjamin Cobb, * Gabrielle Coleman, * Izabel Collins, * Berkley Cooper, Sari Copeland, Kaitlyn Corsiglia, Logan Counts, Sarah Craig, * Emily Crites, * Abigail Crow, America Cruz, Aaron Dalton, * Henry Dang, Jordan Dart, * Scott David, Grant Davis, Juwann Davis, Hannah Deaver, * Hailey Delp, Carolina Diaz, * Amanda Dicks, Calvin Do, Samuel Donaldson, * Sydney Du, * Duong Easley, Paul Easley, Hugh East, Ethan Eddleman, Alexa Edmonds, Courtney Edmonds, * Michaele Edwards, * Ahmed Elashwah, Nada Elashwah, Heather English, * Serkan Erdem, * Emma Espino, Abraham Estrada, * Fernando Estrada, * James Estrada, Bobbi Evans, * Jaqueline Figueroa, Renae Fisher, * Samantha Fisher, * Meaghan Fletcher, Herbert Flores, Ashley Floyd, * Zachary Foree, Jewell Foshee, Bradley Foster, Emily French, * Emma Friery, Vannety Fuentes, Michael Gallamore, * Araceli Garcia, Maricela Garcia, * Kellie Garner, Jaime Garvey, Branigan Geoates, Keanan Glover, Kobe Godwin, * Nichol Goines, Karina Gonzalez, * Casey Goodson, Danielle Gothard, * Michael Greenfield, Karalyn Gregory, Kaitlyn Griffith, Carlos Guerrero, * Paul Hackbarth, Aneesia Harris, * Kaela Hartman, * Shelby Hartmeier, * Aaron Hartsfield, Kaitlyn Hathaway, * Whitney Haynes, * William Heaton, * Elham Hejaz, * Laura Henderson, * Blain Henigman, Arturo Hernandez, Daniela Hernandez, * Erick Hernandez, Giovanni Hernandez, Joanna Hernandez, * Francisco Hernandez-Rosado, Hope Hickman, * Luke Hinton, Joshua Hobson, * Holly Hodge, * Claire Hollenbeck, * Hannah Holstead, * Cordelia Hook, Nicholas Hopson, Megan Howard, * Robert Howard, Alexander Hoyos Bilbao, Alexandria Hudson, April Huffman, Katelynn Hughes, Wesley Hughes, Karis Hunt, * Justin Hunter, Hensley Hurst, * Elizabeth Hutcherson, * Han Huynh, Zachary Inthisone, * Khurera Iqbal, * Ryan Jacobs, * Candace Janders, * Jacob Jarvis, Dustin Jay, * Harrison Jenkins, Kayla Jenkins, * Trystan Johnson, Abigail Jones, Nancy Kain, * Dalton Kesner, Darren Keuthirath, * Anna King, Dilfer Kongphouthakhoun, * David Korvick, * Alyssa Kroth, * Gunner Labyer, * Sasha Lawson, An Le, Jeffrey Le, * Thi Le, Sabrina Leader, * Kayla Lekdavanh, Parker Lemley, Cheyenne Leonard, * Janiah Lewis, * Lauren Lima, * Helen Lively, Stephen Lively, Hannah Marie Lluvido, * Jeason Lopez, Alyssa Lovan, Mary Lux, * Katelyn Lyons, * Autumn Martin, * Ezra Martin, * Jacob Martin, Summer Martin, Juan Martinez, Manuel Martinez, * Staci Mashburn, Jessica Matamoros, Myrna Matamoros, * Arron McAllister, Rebekah McAllister, * Brenda McCain, * Angela McCarty, * Hadley McClish, * Chelsea McKim, * Kenzie Mears, Joshua Medley, * Kenia Mendez, Willow Mendez, * Jennifer Metcalf, * Ross Metcalf, * Safa Mian, Casey Miller, Sara Miller, Madison Mizell, Clay Montgomery, * Scott Montgomery, Erica Morales, * Jason Morris, Kylee Morrison, Skye Morse, Aravinda Murali, Daniel Myers, Taylor Naegle, * Braylin Neal, Angie Negrete, William Newby, * Dyllan Newell, Hali Newman, Emily Nguyen, Harry Nguyen, Josh Nguyen, Phuc-duy Nguyen, Tran Nguyen, Tran Nguyen, * Matthew Nix, * Elizabeth Noess, La Dena Nsabimana, Keesler Nye, Leslie O'Neal, Ethan Owens, * Meagan Pabis, Angie Palacios, Diana Paredes, Jordan Parker, Zoie Parker, * Ross Payne, Sarah Peary, * Jose Perez, Melissa Perez, * Victoria Peters, * Taylor Petrey, Christine Pham, Nhu Pham, Anna Phan, Jackie Phan, Steven Phan, Alexis Phongsavanh, * Kadin Phoumivong, Huy Phung, Kyle Piechocki, * Kelsey Porter, Mark Pozada, Ian Quick, * Michael Railey, Daniel Ramirez, Marilyn Ramos-Martinez, * Katie Rauch, Helen Raya, * Cristina Recinos, Sara Reeves, Bryana Regalado, Aanika Reilly, * Christopher Releford, Ashley Reynolds, Rachel Riser, Vanessa Rivera, Ashley Robbins, * Candy Roberts, Emily Roberts, * Samantha Roberts, * Samantha Robison, * Alexis Rodgers, Brandon Romero, William Romero, * Carolina Rosales, * Kyle Rossetti, * Rachelle Roy, Mary Ruple, * Rabia Sajjad, * Manuel Sanchez, Roxana Sanchez, * Chance Sanders, Dakotah Sanders, Mason Sayers, Cassandra Saysanasongkham, A. Sayvongsa, * Stephanie Sbanotto, Madilanne Scallion, Hannah Schichtl, * Sarah Schneider, Jamie Schuster, * Sonali Shah, * Eileene Sharma, Michael Shepherd, Jessica Sherrill, Christopher Shipley, * Jordanna Shotzman, * Yolanda Simpkins, Addison Skelton, Chase Smallwood, * Gabrielle Smith, * Hoyt Smith, * Ian Smith, Kathryn Smith, Madison Smith, Christian Snipes, Sydney Snow, Megan Sonnenmoser, Evelyn Soriano, * Katelyn Sosebee, * Brittany Sounyaphong, * Raquel Spencer, * Elton Stevenson, Destiny Stine, * Breanna Stoufer, * Christina Strunks, * Lauren Sutherland, Kenzi Sutherlin, * Niko Tagle, * Megan Taylor, * Lance Teague, * Alesha Thach, * Julia Thai, Joshua Thammathong, * David Tharp, Viravanh Thavonekham, Palamy Thepouthay, * Kyrene Thomas, Mariah Thomas, Laura-Ashleigh Thompson, * Lea Thompson, * Nicholas Thompson, Shayla Thompson, * Jennifer Tipton, Daissy Tiscareno, * Sandy Toner, * Charley Toney, Jada Toney, * Hayley Tran, * Martin Tran, * Phillip Tran, * Tena Tran, Riley Tucker, Jonathan Turco, Devin Turley, * Ashlee Turner, Roger Tusing, * Daisy Vargas, April Vaughn, Sarah Velazquez, * Emilie Vincent, Sidney Vincent, Moorea Wade, * Alissa Wagner, * Evan Walker, * Christina Walrod, Mikelah Walters, * Fayonna Warr, Nicole Waters, Jaiden Watts, Alexandria Webb, Erica White, * Roberta Willis, Ashley Wilson, * Haylie Wilson, Kaitlyn Woodham, Cassi Work, Souvanhny Xayasane, Kaylee Yandell, * Tyce Yarborough, * Andrew Yarbrough, Alex Yates, Zachary Young, * Rodolfo Zapata

Franklin: Katrina Smith

Greenwood: Cameron Adams, * Izabelle Andrews, * Alec Armstrong, * Spencer Atchley, * Maycee Atkins, Austin Avina, Whitley Baucom, * Kevin Bolin, Emma Booker, Mariam Bradley, * Melinda Branum, * Tyrel Bryan, * Rylynd Bullington, * Alex Burns, * Alyssa Burns, * Madison Cantrell, * Kristen Carroll, Atelia Castro, * Lauren Chitty, * Regina Clack, * Emily Clem, Denver Cooper, William Craig, * Daphne Crossno, Kylie Cumbie, Isabella Davis, Lauren DeBar, * Alexandria Dormois, McKinley Driscoll, Seth Dungan, Michael Dunham, Samantha Duque, Mary Efurd, Benjamin Elliott, Nathanael Fox, Macy Geddes, Tanner Gilliaum, * Chelsea Gonzagowski, Joshua Graham, * Melissa Green, Elizabeth Harcrow, Mackinley Heydenreich, Leroy Hosley, * Roxanne Howard, * Emma Hunt, * Bryan Jackson, Nitthala Khampane, Cody Koch, * Hannah Kringle, Tyler Kupillas, Samantha Lewis, Andrew Lorenz, * Matthew McKnight, * Joshua Merritt, Kaitlyn Mikles, Jadan Morland, Lynde Morland, Cobe Neal, Lorin Nhongvongsithi, Cade Nichols, * Creg Nichols, * Katheryn Nichols, * Mikayla Norman, Chelsea Oxford, Jeffery Oxford, * Sydney Parker, Ramsey Pate, Lillian Peters, Austin Phillips, Candy Phillips, * Caleb Pitts, Faith Preston, * Danielle Randolph, * Taylor Ross, Violet Rushing, Weston Sadler, Katelin Shackelford, William Sillavan, Tabitha Simmons, Colton Simpson, * Ethan Skaggs, Erika Smith, Katelyn Smith, * Destiny Stallings, Ashley Starr, Ashton Stewart, * James Stewart, * Natasha Strozier, Kaitlyn Summitt, * Joshua Synoground, Kenzie Tallakson, * Sandra Taylor, * Makayla Thacker, * Hailey Thomas, Colton Tuck, Hope Vang, * David White, Garrett Whitlock, Rachel Wiginton, Madison Williams, Megan Wolfe, * Benjamin Wood, Jamie Wroten, * Roxanna Wylie, * Carley Zirbel

Hackett: * Cooper Black, Lesley Davis, * Kirk Duboise, Summer Eaton, * Eli Erwin, * Marissa Haynes, Elise McClure

Hartford: * Nicholas Cater, Azzia Denham, Preston Morrison, * Eilene Pearson

Huntington: Natalie Brewer, Joshua Chronister, Tiffany Dickinson, * Elizabeth Escalante, McKenzie Gossett, * Nathaniel Holland, * Sheila Jones, * Teresa Teague, * Ethan Williams

Lavaca: * Elizabeth Blair, Wendy Brawdy, * Shannon Cook, Destinee Crossland, * Clyfton Hearn, * Leslie Holland, * Justin Johnson, * Elizabeth May, Sara McGahey, Patrick Melton, Megan Moudy, Randy North, Hannah Parsons, Kaylin Rose, * Tammy Schaefer, * John Stoll, Hayden Williams, Alexander Woods.

Mabelvale: Shea Campbell, Casey Davis

Magazine: * Adison Bennett, Hannah Smith, Kia Yang, Xeng Yang

Mansfield: Keaton Boyd, July Parish, Kelsey Rider, Hayden Rose, Bailey Walker, Cameron Walker, Hunter Willsey, * Amie Winters, Der Xiong

Mena: * Cameron Baker, * Eden Barney, Morgan Bissell, Jillian Chaney, * Christopher Cloud, * Joy Danbom, * Caleb Drewry, Kelhan Howell, Jodeci Ingoglia, Kiara Kesterson, * Lindsey Logan, Dalton Oxford, * Antonia Pfister, Alexandria Yang

Newark: * Elizabeth Pulley

Paris: * Jessica Barr, Quinton Bottoms, * Selena Ellison, Jesse Jones, * Morgan Redding, Skyler Rietman, Smart Vang, * Bethany Warrington

Pencil Bluff: Allison Hughes

Prescott: Timothy Hopkins

Scott: * Emily Bures

Scranton: * Amanda Barr

Van Buren: Cristian Avila, Jody Baker, Ashleigh Ball, * Jake Ball, * Micaiah Barnett, * Vanessa Barrera, * Hallie Beckham, Jessie Bickerton, Lexi Blasingame, * Chase Brandenburg, * Hannah Brewer, Ashley Brown, * Jacob Burton, Stacie Bynum, Samara Camyn, Christopher Case, Lauren Cervantes, Jeremy Cook, * Jaelyn Cooper, * Elizabeth Counts, * Michael Cruz, * Maria Cruz-Chavez, Adrian Cuevas-Herrera, Shelby Dahlem, Bradley Davidson, Carlee Davis, Coty Davis, Heydi Delcid, * Abel Diaz-Hernandez, Caleb Dobbins, * Alec Doolittle, * Lexi Dyer, * Andrew Edmonds, Brooke Eubanks, Jennah Falcon, Luiz Ferreira, Catelyn Fight, * Randall Fitzwater, Jaidee Flavier, Alecia Flores, Cara Ford, Kacey Frederick, Madisen Gaona, Alberto Garcia, * Henry Gibson, Nataleigh Gill, * Alecia Gipson, * Kaylee Grider, * Brandi Gurule, Haley Harwood, Jocelyn Henriquez, * Josue' Hernandez, Maelle Hernandez, Gabrielle Hinkle, * Jeffrey Holman, Emily Hosier, Reanna Huntington, * Christopher Jester, Elizabeth Johnson, * Elizabeth Jones, Melissa Kea, Caleb Lawley, Sapphanie Le, * Sarah Lee, Tyler Lesley, Brenda Lewis, Garrett Lewis, * Traci Lewis, * Payton Likens, * Lynna Luff, Kaylie Mabry, Sifredo Magana, Eric Marcos, Honey Matevia, * Brieana McAfee, Briana McLain, * Sophia McLain, Maddux McDonald, * Cody Merrell, Andrew Miller, Noelle Moates, Jackson Molina, Brayden Moore, Laura Myers, Matthew Neal, * Jenna Neblick, Miranda Neblick, Phillip Nguyen, * Ena Pacheco, Chandler Petray, * Justice Phillips, * Callie Pixley, Cassie Pixley, * Taylor Pixley, Nerissa Recinos, Ethan Rogers, * Leslie Rosa, * Jason Rubio, Ian Schweizer, Mickey Sengchanh, * Jordan Shores, Keith Shultz, Matthew Simpson, Amber Smith, Walter Stelly, Michael Storment, Parker Stroud, * Carrie Terry, Stephanie Tinsley, * William Tramel, * Noah Turman, Chasity Vargo, * Natalie Verdin, Ashley Walker, Marykate Wewers, * Julia White, * Alyssa Williams, Taryn Williams, * Megan Wing, * Jordan Yerby

Waldron: * Ira Banta, * Jenny Diaz, * Letzy Falcon, Destiny Gaston, * Hannah Hale, Adora Kiatoukaysy, Bayleigh Lipham, Sean Moore, Elijah Polen, * Darci Wright

Walnut Ridge: * Amanda Smith

