Roundup of Northwest Arkansas divorce decrees

The following divorces granted were recorded July 15-July 21 in the Benton and Washington counties clerks' offices.

BENTON COUNTY

2019-1593. Cynthia Brazzeal v. Michael Brazzeal

2020-476. Samantha Iannazo v. Kyle Iannazo

2020-1283. Julia Cox Hennessey v. Christopher Hennessey

2020-1379. Josiah Martin v. Sherry Martin

2020-1430. Iris LeJeune v. Donald LeJeune

2020-1720. Willia Royse v. Kelly Royse

2021-98. Nathan Engler v. Tabitha Smith

2021-175. Cynthia Finley v. Calvin Finley

2021-390. Itze Arteaga v. Saul Arteaga

2021-398. Cirilo Salas Salas v. Maria Cavillo Leal

2021-505. Juan Lopez v. Catherine Lopez

2021-584. Judith Martinez v. Samuel Martinez Zavala

2021-630. Claudia Garcia v. Ramiro Garcia

2021-643. Mary Norris v. Roy Rodezno

2021-687. Bobby Jennings v. Correne Burch

2021-716. Chad Wilson v. Anna Wilson

2021-910. Pamela Whorton v. Eddie Whorton

2021-914. Jessica Greenwalt v. Jaren Shrum

2021-973. Joveta Thrasher v. Gary Thrasher

WASHINGTON COUNTY

2020-1268. Walter Calderon v. Rosa Calderon

2020-175. Patrick Gibbs v. Shayla Gibbs

2021-384. Garry Siccardi v. Lisa Siccardi

2021-411. Holly Bales v. Zachery Roberts

2021-527. Osmin Valle v. Aida Cabral-Minjarez

2021-598. Terri Broyles v. Larry Broyles

2021-608. Jordanna Hardin v. Kennith Hardin

2021-627. Crystal Araiza v. Fabian Araiza

2021-634. Jesse Stracker v. Amanda Stracker

2021-738. David Poplin v. Andrea Poplin

2021-746. Stephanie Hargis v. Steven Duffield

2021-780. Stephen Goff v. Elizabeth Goff

2021-839. Wade Simpson v. Shannon Simpson

2021-850. Madison Fulton v. William Jones

2021-851. Myrtle Hunter v. Michael Hunter

2021-852. Veronica de la Torre v. Victor Araujo Garcia

2021-853. Kimberly Weaver v. Mitchell Weaver

2021-863. Steven Marchant v. Mitzi Pauken

2021-865. Jennifer Lavender v. Michael Lavender

2021-873. Minyely Cobarrubia Marin v. Yoel Franco

2021-889. Kaitlyn Rush v. Christopher Grubbs

2021-89. Brandee Madewell v. Dean Frasure

2021-901. Nicole Wood v. Jason Wood

2021-922. Tymber Palacios v. Yasir Palacios

2021-939. Abigail Hamilton v. Daniel Hamilton