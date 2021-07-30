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Thursday's professional golf scores

Today at 2:20 a.m.

LPGA TOUR

ISPS HANDA World Invitational

At Galgorm Castle and Massereene Golf Courses

Ballymena, Northern Ireland

Purse: $4.5 million

Galgorm Castle: Par 73, 6,546 yards

Massereene Golf Club: Par 72, 6,461 yards

a-amateur

First of four rounds

66 (-7)

Chella Choi31-33

Jennifer Kupcho31-33

Gemma Dryburgh30-35

67 (-6)

Emma Talley31-35

67 (-5)

Min Seo Kwak32-34

68 (-5)

Georgia Hall33-33

Charley Hull32-34

Sarah Burnham33-34

68 (-4)

Pornanong Phatlum32-35

Su Oh33-34

69 (-4)

Bronte Law33-34

Ssu-Chia Cheng32-35

69 (-3)

Mina Harigae32-35

Marissa Steen34-33

70 (-3)

Olivia Mehaffey32-35

Sarah Kemp32-36

Lydia Hall33-35

Jillian Hollis33-35

70 (-2)

Alana Uriell33-35

Andrea Lee34-34

Linnea Strom34-34

Karolin Lampert32-36

Wichanee Meechai34-34

Kristy McPherson34-34

Ursula Wikstrom31-37

Esther Henseleit32-36

Stephanie Kyriacou32-36

Pajaree Anannarukarn35-34

71 (-2)

Tvesa Malik31-38

Cheyenne Knight33-36

Celine Herbin36-33

Lejan Lewthwaite33-36

Christina Kim33-36

Caroline Inglis33-36

Krista Bakker32-37

Dani Holmqvist33-36

71 (-1)

Franziska Friedrich35-34

Luna Sobron Galmes32-37

Tiia Koivisto33-36

Mireia Prat32-37

P. Thanapolboonyaras32-37

Muni He34-36

Atthaya Thitikul36-34

Olivia Cowan34-36

72 (-1)

Kristen Gillman34-36

Lucie Malchirand32-38

Cloe Frankish34-36

Johanna Gustavsson36-34

Linnea Johansson34-36

72 (E)

Marta Martin34-36

Maria Hernandez34-36

Laura Fuenfstueck33-37

Patricia Sanz Barrio34-36

Lindsey Weaver36-34

Stacy Lee Bregman33-37

Lauren Coughlin32-38

Ryann O'Toole35-35

Dottie Ardina33-37

Lina Boqvist34-36

73 (E)

Beth Allen31-39

Yealimi Noh35-35

Alice Hewson32-38

Sydnee Michaels35-35

Amy Boulden34-36

Annabel Dimmock37-33

Thalia Martin35-36

Camille Chevalier34-37

Nobuhle Dlamini36-35

Liz Young35-36

Lindy Duncan34-37

73 (+1)

Pernilla Lindberg33-38

Manon Gidali36-35

Chloe Williams34-37

Sarah Schober33-38

Lizette Salas36-35

Elina Nummenpaa35-36

Elia Folch35-36

Alison Lee36-35

Kylie Henry34-37

Lee-Anne Pace34-37

Laura Murray36-35

74 (+1)

Whitney Hillier37-34

Jeongeun Lee635-36

Brianna Do35-36

Paula Reto33-38

Hannah Burke35-36

Silvia Banon34-38

Nuria Iturrioz35-37

74 (+2)

Noemi Jimenez Martin35-37

Lauren Kim33-39

Jessica Karlsson33-39

Marta Sanz Barrio35-37

a-Aideen Walsh33-39

Emma Cabrera Bello34-38

Louise Ridderstrom33-39

Katherine Perry-Hamski35-37

Jenny Haglund34-38

Linnette Littau Holmskye34-38

75 (+2)

Sarah Jane Smith37-35

Liz Nagel34-38

Florentyna Parker34-38

Eleanor Givens35-37

Becky Morgan37-35

Stina Resen37-36

75 (+3)

Nicole Garcia36-37

Yu Liu36-37

Karina Kukkonen36-37

76 (+3)

Laura Gonzalez Escallon34-39

Kendall Dye35-38

Laura Gomez Ruiz34-39

Carmen Alonso37-36

76 (+4)

Karoline Lund34-39

Kelsey MacDonald36-37

Gabriella Cowley36-37

Felicity Johnson33-40

Dana Finkelstein35-38

77 (+4)

Carolin Kauffmann35-38

Hayley Davis36-37

Gudrun Bjorgvinsdottir37-36

Maiken Bing Paulsen36-38

77 (+5)

Isabelle Boineau34-40

Haley Moore36-38

Katja Pogacar35-39

Diksha Dagar36-38

Nicole Broch Larsen38-36

Lee Lopez38-36

78 (+5)

Angel Yin35-39

Carly Booth37-37

Emma Nilsson35-39

Dulcie Sverdloff38-36

78 (+6)

Natasha Fear35-39

Jing Yan37-37

Sarah Schmelzel37-37

79 (+6)

Line Toft Hansen35-39

Astrid Vayson De Pradenne36-38

Agathe Sauzon36-38

Linda Wessberg35-40

Anne-Charlotte Mora36-39

Pavarisa Yoktuan36-39

79 (+7)

Anne-Lise Caudal34-41

80 (+7)

Michele Thomson35-40

81 (+8)

Natalie Gulbis38-37

81 (+9)

Sarina Schmidt37-38

85 (+12)

Amelia Lewis36-40

European Tour

ISPS HANDA World Invitational

At Galgorm Castle & Massereene Golf Courses

Co Antrim, Northern Ireland

Purse: $1.5 million

Galgorm Castle Course: Par 70, 7,005 yards

Massereene Course: Par 70, 6,827 yards

a-amateur

First of four rounds

62 (-8)

Jordan Smith, England33-29

64 (-6)

Matthias Schmid, Germany33-31

David Drysdale, Scotland32-32

65 (-5)

Masahiro Kawamura, Japan34-31

66 (-4)

Matthew Baldwin, England34-32

Eddie Pepperell, England33-33

Alejandro Canizares, Spain31-35

Max Schmitt, Germany33-33

Nacho Elvira, Spain33-33

Calum Hill, Scotland32-34

67 (-3)

David Law, Scotland34-33

Tom Mckibbin, Northern Ireland33-34

Jacques Kruyswijk, South Africa32-35

James Morrison, England32-35

Dale Whitnell, England33-34

Callum Shinkwin, England32-35

Daniel Hillier, New Zealand33-34

David Horsey, England34-33

Thongchai Jaidee, Thailand33-34

Andy Sullivan, England31-36

Oliver Farr, Wales32-35

Eduardo De La Riva, Spain32-35

Hugo Leon, Chile33-34

68 (-2)

Sihwan Kim, United States32-36

Bradley Dredge, Wales33-35

Jack Senior, England34-34

a-Mark Power, Ireland34-34

Ashley Chesters, England33-35

Garrick Porteous, England35-33

Richard Mcevoy, England34-34

Scott Jamieson, Scotland35-33

Benjamin Poke, Denmark33-35

Hennie Du Plessis, South Africa33-35

Maverick Antcliff, Australia33-35

Euan Walker, Scotland34-34

David Dixon, England35-33

Ajeetesh Sandhu, India36-32

69 (-1)

Ryan Lumsden, Scotland34-35

Jayden Schaper, South Africa33-36

Lucas Bjerregaard, Denmark33-36

Jordan Wrisdale, England34-35

Wil Besseling, Netherlands34-35

Vincent Norrman, Sweden36-33

Nicolai Von Dellingshausen, Germany34-35

John Catlin, United States33-36

Adrien Saddier, France33-36

Paul Peterson, United States34-35

Aron Zemmer, Italy34-35

Niall Kearney, Ireland34-35

Alexander Levy, France33-36

Soren Kjeldsen, Denmark36-33

Marc Warren, Scotland32-37

Robin Sciot-Siegrist, France34-35

Gonzalo Fdez-Castano, Spain34-35

Francesco Laporta, Italy34-35

Dimitrios Papadatos, Australia35-34

Matty Lamb, England35-34

Blake Windred, Australia38-31

70 (E)

Santiago Tarrio, Spain36-34

Michael Hoey, Northern Ireland31-39

Bryce Easton, South Africa36-34

Justin Harding, South Africa34-36

Pedro Figueiredo, Portugal34-36

Darius Van Driel, Netherlands35-35

Joel Stalter, France36-34

Ben Evans, England35-35

Shubhankar Sharma, India35-35

Berry Henson, United States32-38

Tom Murray, England34-36

Simon Thornton, Ireland35-35

Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain33-37

Carlos Pigem, Spain32-38

Paul Mcbride, France34-36

Damien Perrier, France36-34

Conor O'Rourke, Ireland35-35

John Murphy, Ireland36-34

71 (+1)

Pep Angles, Spain35-36

Rhys Enoch, Wales33-38

Matt Ford, England34-37

Bryden Macpherson, Australia38-33

Bernd Ritthammer, Germany35-36

Marcus Armitage, England35-36

Joe Long, England35-36

Jonathan Caldwell, Northern Ireland35-36

Ben Schmidt, England34-37

Harry Ellis, England35-36

Scott Hend, Austria34-37

Daniel Gavins, England36-35

David Howell, England35-36

Jean-Baptist Gonnet, France36-35

Graeme Storm, England35-36

Haydn Porteous, South Africa34-37

Dave Coupland, England36-35

Julien Guerrier, France34-37

Alvaro Quiros, Spain33-38

72 (+2)

James Sugrue, Ireland35-37

Lars Van Meijel, Netherlands35-37

Gaganjeet Bhullar, India35-37

Grant Forrest, Scotland37-35

Laurie Canter, England31-41

Connor Syme, Scotland36-36

Paul Dunne, Ireland36-36

Deyen Lawson, Australia37-35

Kristoffer Reitan, Norway32-40

Romain Wattel, France36-36

Nicolai Hojgaard, Denmark33-39

Adrian Otaegui, Spain33-39

Liam Johnston, Scotland36-36

Steven Brown, England39-33

Dermot Mcelroy, Northern Ireland36-36

Gregory Havret, France35-37

Austin Bautista, Australia37-35

Janne Kaske, Finland36-36

73 (+3)

Ryan Campbell, Scotland38-35

Clement Sordet, France35-38

Ricardo Santos, Portugal37-36

Matthew Jordan, England36-37

Julian Suri, United States36-37

Colm Moriarty, Ireland35-38

Suradit Yongcharoenchai, Thailand34-39

Eoin O'Brien, Ireland38-35

Cormac Sharvin, Northern Ireland37-36

Alejandro Tosti, Argentina34-39

Alejandro Del Rey, Spain36-37

Richard Mansell, England37-36

74 (+4)

Kristoffer Broberg, Sweden38-36

Conor Purcell, Ireland36-38

a-Michael Reid, Northern Ireland38-36

75 (+5)

a-Josh Hill, Northern Ireland39-36

Bailey Gill, England36-39

Josh Geary, New Zealand35-40

Rowan Lester, Ireland39-36

Lee Slattery, England37-38

Daniel Young, Scotland36-39

Brendan McCarroll, Ireland36-39

76 (+6)

Jake Mcleod, Australia36-40

Bradley Neil, Scotland38-38

Robin Williams, England36-40

77 (+7)

Hugo Dobson, England34-43

79 (+9)

Tyler Koivisto, United States40-39

80 (+10)

a-Robert Moran, Ireland44-36

81 (+11)

Gavin Moynihan, Ireland39-42

82 (+12)

Charlie Williams, Ireland 40-42

Withdrew

Elvis Smylie, Australia

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