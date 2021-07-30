Thursday's professional golf scores

LPGA TOUR
ISPS HANDA World Invitational
At Galgorm Castle and Massereene Golf Courses
Ballymena, Northern Ireland
Purse: $4.5 million
Galgorm Castle: Par 73, 6,546 yards
Massereene Golf Club: Par 72, 6,461 yards
a-amateur
First of four rounds
66 (-7)
Chella Choi31-33
Jennifer Kupcho31-33
Gemma Dryburgh30-35
67 (-6)
Emma Talley31-35
67 (-5)
Min Seo Kwak32-34
68 (-5)
Georgia Hall33-33
Charley Hull32-34
Sarah Burnham33-34
68 (-4)
Pornanong Phatlum32-35
Su Oh33-34
69 (-4)
Bronte Law33-34
Ssu-Chia Cheng32-35
69 (-3)
Mina Harigae32-35
Marissa Steen34-33
70 (-3)
Olivia Mehaffey32-35
Sarah Kemp32-36
Lydia Hall33-35
Jillian Hollis33-35
70 (-2)
Alana Uriell33-35
Andrea Lee34-34
Linnea Strom34-34
Karolin Lampert32-36
Wichanee Meechai34-34
Kristy McPherson34-34
Ursula Wikstrom31-37
Esther Henseleit32-36
Stephanie Kyriacou32-36
Pajaree Anannarukarn35-34
71 (-2)
Tvesa Malik31-38
Cheyenne Knight33-36
Celine Herbin36-33
Lejan Lewthwaite33-36
Christina Kim33-36
Caroline Inglis33-36
Krista Bakker32-37
Dani Holmqvist33-36
71 (-1)
Franziska Friedrich35-34
Luna Sobron Galmes32-37
Tiia Koivisto33-36
Mireia Prat32-37
P. Thanapolboonyaras32-37
Muni He34-36
Atthaya Thitikul36-34
Olivia Cowan34-36
72 (-1)
Kristen Gillman34-36
Lucie Malchirand32-38
Cloe Frankish34-36
Johanna Gustavsson36-34
Linnea Johansson34-36
72 (E)
Marta Martin34-36
Maria Hernandez34-36
Laura Fuenfstueck33-37
Patricia Sanz Barrio34-36
Lindsey Weaver36-34
Stacy Lee Bregman33-37
Lauren Coughlin32-38
Ryann O'Toole35-35
Dottie Ardina33-37
Lina Boqvist34-36
73 (E)
Beth Allen31-39
Yealimi Noh35-35
Alice Hewson32-38
Sydnee Michaels35-35
Amy Boulden34-36
Annabel Dimmock37-33
Thalia Martin35-36
Camille Chevalier34-37
Nobuhle Dlamini36-35
Liz Young35-36
Lindy Duncan34-37
73 (+1)
Pernilla Lindberg33-38
Manon Gidali36-35
Chloe Williams34-37
Sarah Schober33-38
Lizette Salas36-35
Elina Nummenpaa35-36
Elia Folch35-36
Alison Lee36-35
Kylie Henry34-37
Lee-Anne Pace34-37
Laura Murray36-35
74 (+1)
Whitney Hillier37-34
Jeongeun Lee635-36
Brianna Do35-36
Paula Reto33-38
Hannah Burke35-36
Silvia Banon34-38
Nuria Iturrioz35-37
74 (+2)
Noemi Jimenez Martin35-37
Lauren Kim33-39
Jessica Karlsson33-39
Marta Sanz Barrio35-37
a-Aideen Walsh33-39
Emma Cabrera Bello34-38
Louise Ridderstrom33-39
Katherine Perry-Hamski35-37
Jenny Haglund34-38
Linnette Littau Holmskye34-38
75 (+2)
Sarah Jane Smith37-35
Liz Nagel34-38
Florentyna Parker34-38
Eleanor Givens35-37
Becky Morgan37-35
Stina Resen37-36
75 (+3)
Nicole Garcia36-37
Yu Liu36-37
Karina Kukkonen36-37
76 (+3)
Laura Gonzalez Escallon34-39
Kendall Dye35-38
Laura Gomez Ruiz34-39
Carmen Alonso37-36
76 (+4)
Karoline Lund34-39
Kelsey MacDonald36-37
Gabriella Cowley36-37
Felicity Johnson33-40
Dana Finkelstein35-38
77 (+4)
Carolin Kauffmann35-38
Hayley Davis36-37
Gudrun Bjorgvinsdottir37-36
Maiken Bing Paulsen36-38
77 (+5)
Isabelle Boineau34-40
Haley Moore36-38
Katja Pogacar35-39
Diksha Dagar36-38
Nicole Broch Larsen38-36
Lee Lopez38-36
78 (+5)
Angel Yin35-39
Carly Booth37-37
Emma Nilsson35-39
Dulcie Sverdloff38-36
78 (+6)
Natasha Fear35-39
Jing Yan37-37
Sarah Schmelzel37-37
79 (+6)
Line Toft Hansen35-39
Astrid Vayson De Pradenne36-38
Agathe Sauzon36-38
Linda Wessberg35-40
Anne-Charlotte Mora36-39
Pavarisa Yoktuan36-39
79 (+7)
Anne-Lise Caudal34-41
80 (+7)
Michele Thomson35-40
81 (+8)
Natalie Gulbis38-37
81 (+9)
Sarina Schmidt37-38
85 (+12)
Amelia Lewis36-40
European Tour
ISPS HANDA World Invitational
At Galgorm Castle & Massereene Golf Courses
Co Antrim, Northern Ireland
Purse: $1.5 million
Galgorm Castle Course: Par 70, 7,005 yards
Massereene Course: Par 70, 6,827 yards
a-amateur
First of four rounds
62 (-8)
Jordan Smith, England33-29
64 (-6)
Matthias Schmid, Germany33-31
David Drysdale, Scotland32-32
65 (-5)
Masahiro Kawamura, Japan34-31
66 (-4)
Matthew Baldwin, England34-32
Eddie Pepperell, England33-33
Alejandro Canizares, Spain31-35
Max Schmitt, Germany33-33
Nacho Elvira, Spain33-33
Calum Hill, Scotland32-34
67 (-3)
David Law, Scotland34-33
Tom Mckibbin, Northern Ireland33-34
Jacques Kruyswijk, South Africa32-35
James Morrison, England32-35
Dale Whitnell, England33-34
Callum Shinkwin, England32-35
Daniel Hillier, New Zealand33-34
David Horsey, England34-33
Thongchai Jaidee, Thailand33-34
Andy Sullivan, England31-36
Oliver Farr, Wales32-35
Eduardo De La Riva, Spain32-35
Hugo Leon, Chile33-34
68 (-2)
Sihwan Kim, United States32-36
Bradley Dredge, Wales33-35
Jack Senior, England34-34
a-Mark Power, Ireland34-34
Ashley Chesters, England33-35
Garrick Porteous, England35-33
Richard Mcevoy, England34-34
Scott Jamieson, Scotland35-33
Benjamin Poke, Denmark33-35
Hennie Du Plessis, South Africa33-35
Maverick Antcliff, Australia33-35
Euan Walker, Scotland34-34
David Dixon, England35-33
Ajeetesh Sandhu, India36-32
69 (-1)
Ryan Lumsden, Scotland34-35
Jayden Schaper, South Africa33-36
Lucas Bjerregaard, Denmark33-36
Jordan Wrisdale, England34-35
Wil Besseling, Netherlands34-35
Vincent Norrman, Sweden36-33
Nicolai Von Dellingshausen, Germany34-35
John Catlin, United States33-36
Adrien Saddier, France33-36
Paul Peterson, United States34-35
Aron Zemmer, Italy34-35
Niall Kearney, Ireland34-35
Alexander Levy, France33-36
Soren Kjeldsen, Denmark36-33
Marc Warren, Scotland32-37
Robin Sciot-Siegrist, France34-35
Gonzalo Fdez-Castano, Spain34-35
Francesco Laporta, Italy34-35
Dimitrios Papadatos, Australia35-34
Matty Lamb, England35-34
Blake Windred, Australia38-31
70 (E)
Santiago Tarrio, Spain36-34
Michael Hoey, Northern Ireland31-39
Bryce Easton, South Africa36-34
Justin Harding, South Africa34-36
Pedro Figueiredo, Portugal34-36
Darius Van Driel, Netherlands35-35
Joel Stalter, France36-34
Ben Evans, England35-35
Shubhankar Sharma, India35-35
Berry Henson, United States32-38
Tom Murray, England34-36
Simon Thornton, Ireland35-35
Sebastian Garcia-Rodriguez, Spain33-37
Carlos Pigem, Spain32-38
Paul Mcbride, France34-36
Damien Perrier, France36-34
Conor O'Rourke, Ireland35-35
John Murphy, Ireland36-34
71 (+1)
Pep Angles, Spain35-36
Rhys Enoch, Wales33-38
Matt Ford, England34-37
Bryden Macpherson, Australia38-33
Bernd Ritthammer, Germany35-36
Marcus Armitage, England35-36
Joe Long, England35-36
Jonathan Caldwell, Northern Ireland35-36
Ben Schmidt, England34-37
Harry Ellis, England35-36
Scott Hend, Austria34-37
Daniel Gavins, England36-35
David Howell, England35-36
Jean-Baptist Gonnet, France36-35
Graeme Storm, England35-36
Haydn Porteous, South Africa34-37
Dave Coupland, England36-35
Julien Guerrier, France34-37
Alvaro Quiros, Spain33-38
72 (+2)
James Sugrue, Ireland35-37
Lars Van Meijel, Netherlands35-37
Gaganjeet Bhullar, India35-37
Grant Forrest, Scotland37-35
Laurie Canter, England31-41
Connor Syme, Scotland36-36
Paul Dunne, Ireland36-36
Deyen Lawson, Australia37-35
Kristoffer Reitan, Norway32-40
Romain Wattel, France36-36
Nicolai Hojgaard, Denmark33-39
Adrian Otaegui, Spain33-39
Liam Johnston, Scotland36-36
Steven Brown, England39-33
Dermot Mcelroy, Northern Ireland36-36
Gregory Havret, France35-37
Austin Bautista, Australia37-35
Janne Kaske, Finland36-36
73 (+3)
Ryan Campbell, Scotland38-35
Clement Sordet, France35-38
Ricardo Santos, Portugal37-36
Matthew Jordan, England36-37
Julian Suri, United States36-37
Colm Moriarty, Ireland35-38
Suradit Yongcharoenchai, Thailand34-39
Eoin O'Brien, Ireland38-35
Cormac Sharvin, Northern Ireland37-36
Alejandro Tosti, Argentina34-39
Alejandro Del Rey, Spain36-37
Richard Mansell, England37-36
74 (+4)
Kristoffer Broberg, Sweden38-36
Conor Purcell, Ireland36-38
a-Michael Reid, Northern Ireland38-36
75 (+5)
a-Josh Hill, Northern Ireland39-36
Bailey Gill, England36-39
Josh Geary, New Zealand35-40
Rowan Lester, Ireland39-36
Lee Slattery, England37-38
Daniel Young, Scotland36-39
Brendan McCarroll, Ireland36-39
76 (+6)
Jake Mcleod, Australia36-40
Bradley Neil, Scotland38-38
Robin Williams, England36-40
77 (+7)
Hugo Dobson, England34-43
79 (+9)
Tyler Koivisto, United States40-39
80 (+10)
a-Robert Moran, Ireland44-36
81 (+11)
Gavin Moynihan, Ireland39-42
82 (+12)
Charlie Williams, Ireland 40-42
Withdrew
Elvis Smylie, Australia