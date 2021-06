WEDNESDAY’S FRENCH OPEN RESULTS

PARIS — Results Wednesday from French Open at Stade Rolan Garros (seedings in parentheses):

MEN’S SINGLES

SECOND ROUND

Alexander Zverev (6), Germany, def. Roman Safiullin, Russia, 7-6 (4), 6-3, 7-6 (1).

Casper Ruud (15), Norway, def. Kamil Majchrzak, Poland, 6-3, 6-2, 6-4.

Federico Delbonis, Argentina, def. Pablo Andujar, Spain, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3, 6-2. Laslo Djere, Serbia, def. Miomir Kecmanovic, Serbia, 4-6, 4-6, 6-3, 6-2, 6-3.

Henri Laaksonen, Switzerland, def. Roberto Bautista Agut (11), Spain, 6-3, 2-6, 6-3, 6-2.

Fabio Fognini (27), Italy, def. Marton Fucsovics, Hungary, 7-6 (6), 6-1, 6-2. John Isner (31), United States, def. Filip Krajinovic, Serbia, 7-6 (6), 6-1, 7-6 (5).

Alejandro Davidovich Fokina, Spain, def. Botic van de Zandschulp, Netherlands, 6-4, 6-4, 5-7, 2-6, 6-4.

Kei Nishikori, Japan, def. Karen Khachanov (23), Russia, 4-6, 6-2, 2-6, 6-4, 6-4. Stefanos Tsitsipas (5), Greece, def. Pedro Martinez, Spain, 6-3, 6-4, 6-3.

Reilly Opelka (32), United States, def. Jaume Munar, Spain, 6-3, 6-2, 3-6, 7-5. Marcos Giron, United States, def. Guido Pella, Argentina, 7-6 (2), 6-1, 6-7 (3), 6-4.

Pablo Carreno Busta (12), Spain, def. Enzo Couacaud, France, 2-6, 6-3, 6-4, 6-4.

Cristian Garin (22), Chile, def. Mackenzie McDonald, United States, 4-6, 4-6, 7-6 (7), 6-3, 8-6.

Steve Johnson, United States, def. Thia-go Monteiro, Brazil, 6-3, 6-7 (2), 7-6 (2), 3-6, 6-3.

Daniil Medvedev (2), Russia, def. Tommy Paul, United States, 3-6, 6-1, 6-4, 6-3.

WOMEN’S SINGLES

SECOND ROUND

Ana Bogdan, Romania, def. Naomi Osaka (2), Japan, walkover.

Tamara Zidansek, Slovenia, def. Madison Brengle, United States, 6-4, 6-1.

Daria Kasatkina, Russia, def. Belinda Bencic (10), Switzerland, 6-2, 6-2.

Marketa Vondrousova (20), Czech Republic, def. Harmony Tan, France, 6-1, 6-3.

Sorana Cirstea, Romania, def. Martina Trevisan, Italy, 6-4, 3-6, 6-4.

Katerina Siniakova, Czech Republic, def. Veronika Kudermetova (29), Russia, 7-6 (7), 5-7, 7-5.

Polona Hercog, Slovenia, def. Caroline Garcia, France, 7-5, 6-4.

Paula Badosa, Spain, def. Danka Kovinic, Montenegro, 6-2, 6-0.

Danielle Collins, United States, def. Anhelina Kalinina, Ukraine, 6-0, 6-2.

Victoria Azarenka (15), Belarus, def. Clara Tauson, Denmark, 7-5, 6-4.

Madison Keys (23), United States, def. Leylah Annie Fernandez, Canada, 6-1, 7-5.

Anastasia Pavlyuchenkova (31), Russia, def. Ajla Tomljanovic, Australia, 6-2, 6-3. Serena Williams (7), United States, def. Mihaela Buzarnescu, Romania, 6-3, 5-7, 6-1.

Aryna Sabalenka (3), Belarus, def. Aliaksandra Sasnovich, Belarus, 7-5, 6-3.

Elena Rybakina (21), Kazakhstan, def. Nao Hibino, Japan, 6-3, 6-1.