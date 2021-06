School releases honor roll list

L.L. Owen Elementary School in the Watson Chapel School District named the following students to the 4th nine weeks honor roll:

2nd Grade

All A's

Jayden Brodsky, Kayden Brown, Breanna Burton, Braxton Davis, Nevaeh Davis, Kaycie Dean, Ryder Donohoo, Maliyah Dorn, Noah Farver, Zy'Niyah Harris, Jayvion Hawkins, Omarion Jolley, Ja'Cavion Lever, Ambreah Little, Skylar McCann, Emily Nicholas, Caleb Odom, Serenity Robison, Jordan Ruth, Bri'elle Small, Bradlynn Waddy, Kendalin Williams, Addison Withers;

All A's & B's

Kelson Battles, Travis Burrows, Antalaijah Cain, John Carothers, Kaedon Daniels, Ayden Davis, Kingston Denton, Tobias Ellis, Rueben Estrada III, Jayden Franklin, Chance Gaddy, Zy'Marion Green, Ar'Rihanna Hall, DeMarqus Jermon Jr., Jerren Johnson, Kendrick Johnson Jr., Mikylei Johnson, Makayla Lewis, LaCobi Miller Jr., Kenlei Monk, Zion Moore, Zion Moore, Jodan O'Neal, Chelsea Ramos, Markel Rogers, Peightin Seals, Kaleb Shepherd, Kortneigh Smith, David Sterling Jr., Moatz Sufyan, Garrett Van Housen, Mykenze Vaughn, Kalijah Williams, Kaytlyn Williams, Anthony Wright;

3rd Grade

All A's

Issac Ammamoo, Addisyn Anderson, Sa'Vierre Byrd, Jayla Cartwright, Jordyn Ellison, Ke'marion Ento, Tyler Gibson, Donovan Holmes, Layla Hudson, Jeffrey Merritt Jr., Jordyn Monk, Preston Morrow, Carlos Nesby, London Parker, Loghan Roshell, Faith Smith, Brayden Stingley, Bri'Aubrey Waddy;

All A's & B's

Jiekest Abram, Na'Riya Ackles, Jordan Barnett, Jalon Briggs, Dominic Brooks Jr., Kimberly Burnett, Randy Burnett Jr., Khloe Carder, Carrington Carroll, Tamiah Chambers, Xavion Clark, Travis Cole Jr., Tyler Deshazier, Torren Edens, Dominic Enlow, Kendarius Fields, Ky'lon Fields, Aaliyah Gaddy, Ja'Cari Gaines, Mar'Kides Gant, Shayla Gardner, Aliyah Ginger, Cedmen Greer, Treveion Harris, Cali Hawkins, Phyllip Hawkins, Kemond Haynes, Dixie Hays, Gerren Heard Jr., Jonathan Hence, Chloe Hester, David Hooper, Ayden Humphrey, Kaylee Iverson, Peyton Iverson, Gabriel Jackson II, Kayden James, Maylea Johnson, Jacob Jones, Khloe Kendall, Kaleigh Lowe, Kentaevious Madden, Rah'Mya Martin, Whakeem Odum, Devante Parker, Kamarii Ringo, Kaneii Ringo, Kendi Robinson, Karrington Seawood, Ta'Lyn Shelton, Karrington Steps, Serenity Tillman, I'Laysia Wade, Micah Watson, Ky'lah White, Ja'Maree Williams and Kaylee Womack.