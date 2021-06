Regional motor sports results

REGIONAL RESULTS

Summer Nationals

PEORIA, Ill. -- Wednesday night's feature race top finishers from the DIRTcar Summer Nationals late model event at Peoria Speedway:

Bobby Pierce, Oakwood, Ill. ($5,000) Brian Shirley, Chatham, Ill. Ryan Unzicker, El Paso, Ill. Tanner English, Benton, Ky. Devin Moran, Dresden, Ohio Jason Feger, Bloomington, Ill. Ashton Winger, Hampton, Ga. Jake Little, Springfield, Ill. Paul Parker, Kaukauna, Wis. Rich Bell, Sheffield, Ill.

Others

11.Billy Moyer Jr., Batesville

Lap leaders -- Unzicker 1-31, Pierce 32-40. Top qualifier -- Bell, 12.396 seconds (72.604 mph). Heat winners -- Unzicker, Shirley, English, Pierce. C-Main winner -- Brayton Wallace. B-Main winner -- Winger. Nonqualifying Arkansan -- Jeff Roth, Bentonville.