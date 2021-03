Bõlaide, Ṃaaj 5: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be posting these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

•Ripoot eo jen Arkansas in ewōr 323,756 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar waļok ilo, Maaj 26 raan eo. Ra eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 5,273 armej emōj aer jako im 314,207 raar mour jen nañinmej in. Ri-jerbal ro raar bareinwōt ripoot ke ear wōr tarrin 687,197 wā in covid-19 emoj leļok ñan armej.

• Ilo Maaj 3 raan eo, ear dikļok nōmba in covid-19 kin joñan in iumwin 400 jima dikļok, joñan diktata jen kar Jebtōmba eo. Ilo 26 raan in Pāpode eo, Gov. Asa Hutchinson ear lelōñtak juōn lōmnak ñan kōmane juōn wāwein eo ñan likkun karmwijļok nañinmej in covid-19 bwe en jab ajeded, ako ijo wot ke Gov. Asa Hutchinson enaj kōmman bwe state in jen ekōnak mask ko ad wōt mae Maaj 31 raan. Oktak kein ikkijen ļoori laajrak ko ikkijen nañinmej in renaj oktakļok jidik ñan imōn mōñā ko, bar ko, im imōn mwijbar ak kōmman bar ko, imōn ikkure ko reļļap, im pejnej ko.

• Ilo Maaj 2 raan eo Hutchinson ear kaitokļok jidik iien ñan rijerbal in mōn bao ko bwe ren maroñ bōk wā in covid-19 bareinwot ñan rijerbal ro im rej Jerbal ilo imōn Jerbal ko jet. Emaron wot jonan in 49,000 im lonlok jonan armej ro im renaj maroñ bōk wā in ilo iumwin pepe ko emoj keleti, ilo week in enaj itok elōñļok wā in covid-19 jen juōn iaan droulul ko nae etan Johnson & Johnson, meļeļe kein raar itok jen Jennifer Dillaha.

• Ilo United Kingdom rekar loe bwe elon juon virus ettōn wōt covid-19 eo im elap lok an kabobo lok jen covid-19 eo im emōj aer loe bwe epad ilo Arkansas in, ekkar jen naan ko an Hutchinson ilo kar Maaj 2 raan eo.



• Ilo allon in Papode 28 raan eo raar bar kwalok ak ripoot bwe ilo aer kar bat etale data ko aer rej loe bwe tarin 3,220 armij raar jako im rej jen ripoot ko lok im ijja ilo ien aer kar etali rej loe bwe iiet uwaan ro rejako.

Translation: Marshellese Educational Initiative staff

