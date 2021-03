VIERNES, 5 de MARZO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 323.756 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 5 de marzo. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.273 fallecimientos por covid-19 y 314.207 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 687.197 dosis de la vacuna covid-19.

• El número de residentes de Arkansas hospitalizados con covid-19 cayó por debajo de 400 el 3 de marzo, el más bajo desde septiembre. Citando una disminución en las nuevas infecciones, el gobernador Asa Hutchinson levantó el 26 de febrero la mayoría de las directivas estatales destinadas a frenar la propagación del Covid-19, pero mantuvo el mandato estatal del uso de cubrebocas al menos el 31 de marzo. El cambio significa que las restricciones que afectan a restaurantes, bares, cabello los salones de belleza, las instalaciones deportivas y otros negocios son ahora recomendaciones en lugar de requisitos.

• El gobernador Hutchinson el 2 de marzo también extendió la elegibilidad para las vacunas contra el coronavirus a los trabajadores de las plantas avícolas y otros sitios de fabricación de alimentos. Aproximadamente 49.000 personas más podrán recibir vacunas bajo la directiva y recibirán la mayor parte del primer envío de la vacuna Johnson & Johnson que se espera llegue esta semana, declaró la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha.

• La variante covid-19 descubierta por primera vez en el Reino Unido, una versión más contagiosa del virus ha sido identificada por primera vez en Arkansas, declaró el gobernador Hutchinson el 2 de marzo.

• Arkansas el 28 de febrero también informó un total de 3.220 casos más antiguos de Covid-19 como parte de una limpieza de datos. La limpieza también redujo el recuento de muertes del estado, ya que el Departamento de Salud reclasificó algunas muertes.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

