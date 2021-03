Bõlaide, Ṃaaj 12: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be posting these roundups in English and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Erkein ej men ko raurōk ilo wiik kwoj aikuj in jeļã kōn coronavirus ilo Arkansas in.

• Ripoot eo jen Arkansas in ilo Maaj 12 raan eo ewōr 326,040 wōran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok. Ra eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 5,410 armej emōj aer jako im 317,465 raar mour jen nañinmej in. Ri-jerbal ro raar bareinwōt ripoot ke ear wōr tarrin 789,794 wā in covid ko raar lelok ñan ro rej jokwe ilo Arkansas.

• Gov. Asa Hutchinson ear kōmaron bwe wā in covid-19 eo en peļļok ñan ro im rej pād ilo kilaaj 1-B, ekoba ro im rej jerbal ilo kien eo, ro ewōr aer utamwe, rijerbal ro ilo imōn wia ko im bareinwot rijerbal ro ilo rej deliver, ro rej jerbal ilo warehouse ko, ro rej jerbal ilo imōn bus ko an public transportation, im imōn mail ko, im staff ak rijerbal ro aer bareinwōt.

• Elon bar melele ko raar likiti ilo online ilo website en an Jikin Ājmour ak Department of Health kon covid-19 eo ilo Maaj 6 raan ej kwalok jonan armij ro raar bōk wā in covid-19 ilo aolep State ko ilo Amedeka (America) ibwilijin Ri-pelle im jen jar ko jet. Ej bareinwot kwalok bwe jen Maaj 2 elōñ tarin 76% Ri-pelle ro raar bōk wā eo, 11% nan ro jejjab jela rej jen ia, 9.4% nan Ri-kilmeej ro, im 0.1% ñan armij rej jen Pacific Islands. Im ñan Ri-Hispanic tarin 2% raar wa.

• Rijerbal eo im ej bōk eddo in Mon Ri-Rutto ak lellap im lollap ro (nursing home) ear konono ilo Maaj 10 raan ear ba bwe enaaj kaitoklok ieen lotok ko an baamle ko ippen ro nukuer raar wā. Im kakien eo aed kio ekaal bwe renaaj elane renaaj elolo en enaninmij innem renaaj teej e aolep ro ilowaan mon nursing home ak mon lale rutto ro. Botab elane rej loe bwe ejjelok en enañinmij innem renaaj wōnmaanlok wōt im kemalim an Ri-lotok ro pad wot.

• Ilo an kar waļok juon case in covid-19 ilo iiō eo ej mootļok, ajeded eo nae kij in ilo state en ear maroñ dikļok an ajeded ilo wiik eo lok. Joñan diktata in an kar walok ej ilo kar Julae eo, armej ro im ear wor aer covid-19 raar enjake ilo raan eo kein karuo ilo Maaj 10 eo.

