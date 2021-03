VIERNES, 12 de MARZO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 326.040 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 12 de marzo. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.410 fallecimientos por covid-19 y 317.465 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 789.794 dosis de la vacuna covid-19.

• El 8 de marzo, el gobernador Asa Hutchinson abrió la elegibilidad para vacunas a la totalidad de la categoría 1-B, que incluye a trabajadores gubernamentales esenciales, personas con discapacidades intelectuales y del desarrollo, empleados de supermercados y servicios de entrega de comidas y personal de manufactura, transporte público y correo y entrega de paquetes., entre otros.

• La información agregada al panel de control covid-19 en línea del Departamento de Salud el 6 de marzo brinda el primer vistazo a nivel estatal de las tasas de vacunación entre los blancos y los grupos minoritarios. Al 12 de marzo, casi el 76% de las vacunas administradas fueron para personas blancas, el 11% fueron para personas de raza desconocida, el 9.4% para personas de raza negra y el 0.1% para las islas del Pacífico. Poco más del 2% de los vacunados fueron hispanos

• El director de una asociación que representa a los hogares de adultos mayores de Arkansas elogió el 10 de marzo la publicación de las reglas federales que permiten ampliar las visitas a tales instalaciones y un mayor contacto entre los visitantes y los residentes vacunados. Las últimas reglas exigen pruebas en toda la instalación una vez que se descubre un nuevo caso y se suspenden las visitas. Si las pruebas no muestran casos en áreas más allá de donde se encontró el inicial, las visitas pueden reanudarse en esas otras áreas.

• Casi un año después de que se identificara el primer caso de coronavirus en Arkansas, la propagación del virus en el estado continuó mostrando signos de desaceleración la semana pasada. Ya en su nivel más bajo desde principios de julio, el número de personas hospitaliza.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/mar/12/friday-march-12-five-things-know-about-covid-19-ar/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/mar/12/bolaide-aaj-12-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-jela-/