Bõlaide, Ṃaaj 19: Ļalem men raurōk im jej aikuij jelã kōn nañinmej in covid-19 ilo Arkansas in

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Spanish and Marshallese. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Errein ej meļeļe ko ļalem raurōk kwoj aikuij jeļā kōn nañinmij in coronavirus.

• Ripoot eo jen Arkansas in ilo Maaj 19 raan eo ewōr 328,045 oran confirmed cases in covid-19, ekkar ñan data im meļeļe ko raar walok. Ra eo an State health officials ear bareinwõt ripoot e 5,515 armej emōj aer jako im 319,771 raar mour jen nañinmej in. Ri-jerbal ro raar bareinwōt ripoot ke ear wōr tarrin 902,981 wā in covid ko raar lelok ñan ro rej jokwe ilo Arkansas.

• Ilo Maaj 16 raan eo Gov. Asa Hutchinson ear kaitokļok kitien wā in coronavirus eo ñan armej in Arkansas ikkijen plan ne Phase 1-C. Ekoba “rijerbal ro” einwōt ro im rej jerbal ilo imōn mōñā ko, wa ko rej jerpej im imōn news ko, im armej ro ewro iiō kein 16-64 im ewōr jet aer nañinmej im ekōman bwe ren rimujļok aer bōk wā in, kin wot nañinmej kein aer rej aikuj lo Takto mokta.

• Einwōt ad jeļā ke ilo an mōkaj an maat supply ko ikkijen wā in ilo aer kar leļok ñan hospital im imōn kauno ko, State Epidemiologist Jennifer Dillaha ear ba ilo Maaj 17 raan eo ke renaj bar kanne lok jikin takto kein kon wā in, ear bareinwōt ba ke emaroñ jipañ bwe ro im ewōr aer nañinmej in tōñal, ak menono problem.

• Ilo week in ak ruo week mōkajļok, enaj bar itok elōñļok wā in coronavirus ako uno eo nae etan Johnson & Johnson ñan Arkansas in meļeļe kein raar itok jen officials ro ilo kar Maaj 12 raan eo. Ekkar ñan U.S. Centers for Disease Control and Prevention, state in ear bōk 3,400 uno in wā in moktaļok

• Ilo iiō eo jinoun im ear jino an wor rinañinmej ilo Arkansas in ikkijen covid-19, nōmba in rinañinmej ro ilo state in ear dikļok kin joñan in 300 laļļok im ej kab kein kajuōn jen kar Juļae 3 eo.

Translation: Marshallese Educational Initiative staff

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/mar/19/friday-march-19-five-things-know-about-covid-19-ar/

SPANISH: arkansasonline.com/news/2021/mar/19/viernes-19-de-marzo-cinco-hechos-importantes-sobre/