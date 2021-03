VIERNES, 19 de MARZO: Cinco hechos importantes sobre la covid-19 en Arkansas

As our state deals with the spread of covid-19 in the midst of a global outbreak, the Arkansas Democrat-Gazette will publish five things you need to know each week. We'll be publishing these roundups in English, Marshallese and Spanish. You can read our full coverage at arkansasonline.com/coronavirus/. Coronavirus coverage pertaining to crucial public health information will be available for all readers.

Aquí están las cinco cosas más importantes de la semana, que debe conocer acerca del coronavirus.

• Arkansas ha registrado 328.045 casos confirmados y probables de covid-19 desde que comenzó la pandemia, según datos publicados el 19 de marzo. Los funcionarios de salud estatales han informado de 5.515 fallecimientos por covid-19 y 319.771 recuperaciones. Los funcionarios de salud también informaron que Arkansas ha administrado 902.981 dosis de la vacuna covid-19.

• El gobernador Asa Hutchinson extendió el 16 de marzo la elegibilidad para las vacunas contra el coronavirus a las personas en la Fase 1-C del plan de vacunación estatal. Eso incluye a los "trabajadores esenciales", como los que tienen trabajos en el servicio de alimentos, el transporte y los medios de comunicación, y las personas de 16 a 64 años con problemas de salud que los ponen en mayor riesgo de contraer enfermedades graves por el virus.

• Aunque la mayor parte del suministro de vacunas del estado hasta ahora se ha destinado a hospitales y farmacias, la epidemióloga estatal Jennifer Dillaha dijo el 17 de marzo que Arkansas la próxima semana la enviará a más clínicas médicas, lo que, según dijo, ayudaría a llevar las dosis a personas con enfermedades crónicas.

• Arkansas iba a recibir una segunda ronda de envíos de la vacuna contra el coronavirus Johnson & Johnson de dosis única esta semana, dos semanas antes de lo que inicialmente habían dicho los funcionarios estatales, mencionaron los oficiales el 12 de marzo. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. al estado se le asignaron 3.400 dosis más.

• Un año después de que se diagnosticara el primer paciente con covid-19 en Arkansas, la cantidad de personas hospitalizadas en el estado con el virus el 11 de marzo cayó por debajo de 300 por primera vez desde el 3 de julio.

Traducción: Maria Aguilar, Central Arkansas Library System community liaison

ENGLISH: arkansasonline.com/news/2021/mar/19/friday-march-19-five-things-know-about-covid-19-ar/

MARSHALLESE: arkansasonline.com/news/2021/mar/19/bolaide-aaj-19-lalem-men-raurk-im-jej-aikuij-jela-/