DOLLARWAY HIGH SCHOOL NAMES ITS 2021 GRADUATES

Freddiemae Thompson is the valedictorian and La'naja Tyson is the salutatorian, according to a news release.

Honor graduates include Jamauria Byrd, Rikkiya Britten, Cherish Hampton, Fredarica Hawkins, Laila Baker, Breyonna Freeman, and Cherri Graham.

Graduates include Travar Ambler, Quentin Bailey, Sharnell Boykin, Da'vion Branch, D'Arabia Brewer, Cherondric Broyles, De'veon Canada, Zane Chrabol, Shakiah Clark,

Darion Collins, Fred Collins, Darius Crutchfield, Cody Daws, Javier Delph, LaMarious Douglas, Willie Finch, Christon Furlow, Jamison Gary, Merikal Graves, Jessiah Grigsby, Cameron Henderson, Rayven Hudson, Lucy Jackson, Mariah Jones, Travelle Lee,

Khymari Leggins, David Loudermilk, Kemarius Manning, Nicholas Mayweather, Gene'aisha McAllister, Ja'vreon McGown, Monique Norman, Antajani Norwood,

Prince Okojie, Lakeith Patterson, Atonia Rhodes, Aarionna Richardson, Curlee Rouse, Brandon Scarver, Jeremy Scott, Jayla Simmons, Jabari Smith, Braxlyn Stepps, Aspen Thomas, Reginald Thomas, Ciere Uquhart, Demonte Walker, Treasure Weaver, Derrick Williams and Niana Williams.