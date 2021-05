Motor sports results

FloRacing Night

BROWNSTOWN, Ind. -- Wednesday night's feature race top finishers from the FloRacing Night in America late model event at Brownstown Speedway:

Kyle Larson, Elk Grove, Calif. ($10,000) Tanner English, Benton, Ky. Jonathan Davenport, Blairsville, Ga. Brandon Sheppard, New Berlin, Ill. Mike Marlar, Winfield, Tenn. Tyler Erb, New Waverly, Texas Devin Moran, Dresden, Ohio Darrell Lanigan, Union, Ky. Kent Robinson, Bloomington, Ind. Bobby Pierce, Oakwood, Ill.

Others

14.) Billy Moyer Jr., Batesville

Lap leaders -- Larson 1-23, English 24, Larson 25-40. Top qualifier -- Larson, 12.942 seconds (69.541 mph). Heat winners -- Larson, Sheppard, Marlar, Ricky Thornton Jr. B-Main winners -- Hudson O'Neal, David Webb.