Pine Bluff High School names 2021 graduating class

Pine Bluff High School announced its 2021 graduates. The commencement will be 7 p.m. Friday at the Pine Bluff Convention Center arena.

The valedictorian is Indonesia Jackson and the salutatorian is Charlese De-Ann Colen.

Honor graduates are:

Edem Ammomoo, Jamaria Lewis, Semiya Hampton, Trenton Harris, Alyssa Darton, Maya Cole, Carvis Campbell III, Faith Jackson, Morgan White, Phillip Austin Jr., Aminah Martin, Kalifa Hulsey, Brooke White, Trinity Dulaney, Sydney Ventress, Erin Tolbert, Michelle Jones, Justin Webb, Tatyana Griffin, Nicholas Rochelle, Bryson Everett, Alexandria Woods, Nia Sims, David Carroll, Aliah Carlock, Amiya Helloms, Courtney Irby, Ashton Laurent.

Graduates are:

Chyna Allen, Chyllon Ashley, Keshawn Barron, Charles Battles, Lee Battles, Gregory Bishop, Kiana Blake, Cason Blunt, Lawrence Booker, Ladarius Boyd, Kaniyah Briggs, Ge'quan Britten, Lamarion Brown, Armand Buckhana, Viona Burch, Kyesha Burnett, Travyon Burnett, Trey Burnett, Antonio Cain, Chancelor Cannon, Chandler Carter, Christopher Carter, Jaylon Chaney, Bradley Clark, LaDonna Clark, Tara Clayton, Christian Cole, Kiara Coleman, Carriea Collins, Randy Conway, A'Miah Coppage, Trey Cox, Mykell Creggett, Heaven Crump,

Aliuna Davis, Jhaiya Davis, Keshaun Davis, Salina Davis, Joseph Dehart, D'myia Dixson, Auriel Dorn, Deven Finch, Moses Fisher, Kandice Garcia, Kristopher Garcia, Demarcus Goal, Kavin Goins, Markalyla Graydon, Mya Hampton, Monique Hardin, Air'rion Harrell, Azharia Harrell, Plumeria Harris, Maurisha Heard, Adrian Higgins, Rayshone Holloway, Nefatearia Holly, Braiylon Holmes, De'ashauntia Jackson, Katvian Jenkins, Autriana Johnson, Akeysia Jones,

David Lacy, Jamaria Lambert, Micheal Lasley, Kiersten Lawson, Jay'colby Liddell, Brian Livingston, Taylor Long, Keyvon Louis, Bryce Lusk, Kaliyah Madkins, Desmiontre Martin, Keonte' Martin, Dylan Matthews, Jaylen McClendon, Avante McDonald, Jaila McFadden, Yanisin McFarley, Tamaya Mickens, Jaliyah Middlebrooks, Mariah Miller, Clyde Mims, Niala Moore, Demitria Murphy, D'aveyon Murry, Dalis Norton, Kenyota Parker, Melvin Paul, Timecia Proctor, Chandler Rather, Joshua Rayford, Carl Redus, Aerial Reid, Courtney Richardson, Taniya Riles, Zalandrea Roberson, Arianna Robertson, Kelsey Robinson,

Zy'terious Robinson, Ronald Russell, O'keylan Seahorn, Ja'Dasia Shaw, Shaniya Shepherd, Heaven Sims, Deshante Sission, Calvin Smith, Christan Smith, Paul Smith, Taelon Smith, Jayla Spellman, Curtis Standoak, John Stevenson, Tyric Stewart, Martonio Stokes, Darion Strain, Tierra Swygart, Jalen Tatum, Amber Terry, Rodney Thomas,

Tamiraca Thomas, Briana Thompson, Nakenya Thorn, Quame' Tillman, Kamrin Turner, Kaveon Ware, Jazmyne Warfield, Dominique Watkins, Jakyrion Whaley, Joneese White, Adrian Whitty, Anthony Williams, Dimon Williams, Kennedi Williams, Zhoriah Williams, Nicholas Winston, Daija Winters, Javian Withers, Armani Woodfork, Carlous Woods, Miracle Woolfolk, Kennedy Wooten, Eric Zuniga.